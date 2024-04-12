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Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды - РИА Новости, 12.04.2024
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19:08 12.04.2024 (обновлено: 19:19 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/pavodok-1939696406.html
Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды
Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды - РИА Новости, 12.04.2024
Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды
Гидропосты выше Оренбурга, расположенные примерно в 80-100 километрах от города, уже показывают небольшой минус или нулевой рост уровня воды, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:08
2024-04-12T19:19
наводнения в россии — 2024
оренбург
денис паслер
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гидропосты выше Оренбурга, расположенные примерно в 80-100 километрах от города, уже показывают небольшой минус или нулевой рост уровня воды, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."1154 сантиметра у нас уже в Оренбурге. Очень хочется надеяться, что в ближайшие два дня всё-таки стабилизируется, потому что гидропосты выше Оренбурга, по-моему, 80-100 километров, уже, соответственно, показывают небольшой минус либо нулевой рост", - сказал Паслер.Губернатор отметил, что ситуация в Оренбурге непростая."Конечно, хочется, чтобы это уже сместилось, ситуация стабилизировалась, но и в свое время стала улучшаться... Здесь, конечно, соответственно, надо быть всем внимательней, наблюдать за теми тенденциями, не дай бог, какими-то новыми подтоплениями и, безусловно, немедленно реагировать", - добавил он.
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наводнения в россии — 2024, оренбург, денис паслер, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Наводнения в России — 2024, Оренбург, Денис Паслер, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды

Паслер: гидропосты выше Оренбурга показали небольшой минус или нулевой рост воды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопление у стелы Европа - Азия в Оренбурге
Подтопление у стелы Европа - Азия в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подтопление у стелы Европа - Азия в Оренбурге
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гидропосты выше Оренбурга, расположенные примерно в 80-100 километрах от города, уже показывают небольшой минус или нулевой рост уровня воды, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«
"1154 сантиметра у нас уже в Оренбурге. Очень хочется надеяться, что в ближайшие два дня всё-таки стабилизируется, потому что гидропосты выше Оренбурга, по-моему, 80-100 километров, уже, соответственно, показывают небольшой минус либо нулевой рост", - сказал Паслер.
Губернатор отметил, что ситуация в Оренбурге непростая.
"Конечно, хочется, чтобы это уже сместилось, ситуация стабилизировалась, но и в свое время стала улучшаться... Здесь, конечно, соответственно, надо быть всем внимательней, наблюдать за теми тенденциями, не дай бог, какими-то новыми подтоплениями и, безусловно, немедленно реагировать", - добавил он.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
 
Наводнения в России — 2024ОренбургДенис ПаслерОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
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