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Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды
Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды - РИА Новости, 12.04.2024
Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды
Гидропосты выше Оренбурга, расположенные примерно в 80-100 километрах от города, уже показывают небольшой минус или нулевой рост уровня воды, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:08
2024-04-12T19:08
2024-04-12T19:19
наводнения в россии — 2024
оренбург
денис паслер
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гидропосты выше Оренбурга, расположенные примерно в 80-100 километрах от города, уже показывают небольшой минус или нулевой рост уровня воды, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."1154 сантиметра у нас уже в Оренбурге. Очень хочется надеяться, что в ближайшие два дня всё-таки стабилизируется, потому что гидропосты выше Оренбурга, по-моему, 80-100 километров, уже, соответственно, показывают небольшой минус либо нулевой рост", - сказал Паслер.Губернатор отметил, что ситуация в Оренбурге непростая."Конечно, хочется, чтобы это уже сместилось, ситуация стабилизировалась, но и в свое время стала улучшаться... Здесь, конечно, соответственно, надо быть всем внимательней, наблюдать за теми тенденциями, не дай бог, какими-то новыми подтоплениями и, безусловно, немедленно реагировать", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнения в россии — 2024, оренбург, денис паслер, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Наводнения в России — 2024, Оренбург, Денис Паслер, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды
Паслер: гидропосты выше Оренбурга показали небольшой минус или нулевой рост воды
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гидропосты выше Оренбурга, расположенные примерно в 80-100 километрах от города, уже показывают небольшой минус или нулевой рост уровня воды, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«
"1154 сантиметра у нас уже в Оренбурге. Очень хочется надеяться, что в ближайшие два дня всё-таки стабилизируется, потому что гидропосты выше Оренбурга, по-моему, 80-100 километров, уже, соответственно, показывают небольшой минус либо нулевой рост", - сказал Паслер.
Губернатор отметил, что ситуация в Оренбурге непростая.
"Конечно, хочется, чтобы это уже сместилось, ситуация стабилизировалась, но и в свое время стала улучшаться... Здесь, конечно, соответственно, надо быть всем внимательней, наблюдать за теми тенденциями, не дай бог, какими-то новыми подтоплениями и, безусловно, немедленно реагировать", - добавил он.