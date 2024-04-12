https://ria.ru/20240412/pavodok-1939696406.html

Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды

Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды - РИА Новости, 12.04.2024

Гидропосты выше Оренбурга показали нулевой рост воды

Гидропосты выше Оренбурга, расположенные примерно в 80-100 километрах от города, уже показывают небольшой минус или нулевой рост уровня воды, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:08

2024-04-12T19:08

2024-04-12T19:19

наводнения в россии — 2024

оренбург

денис паслер

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гидропосты выше Оренбурга, расположенные примерно в 80-100 километрах от города, уже показывают небольшой минус или нулевой рост уровня воды, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."1154 сантиметра у нас уже в Оренбурге. Очень хочется надеяться, что в ближайшие два дня всё-таки стабилизируется, потому что гидропосты выше Оренбурга, по-моему, 80-100 километров, уже, соответственно, показывают небольшой минус либо нулевой рост", - сказал Паслер.Губернатор отметил, что ситуация в Оренбурге непростая."Конечно, хочется, чтобы это уже сместилось, ситуация стабилизировалась, но и в свое время стала улучшаться... Здесь, конечно, соответственно, надо быть всем внимательней, наблюдать за теми тенденциями, не дай бог, какими-то новыми подтоплениями и, безусловно, немедленно реагировать", - добавил он.

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

наводнения в россии — 2024, оренбург, денис паслер, оренбургская область, прорыв дамбы в орске