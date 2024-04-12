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Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 12.04.2024 (обновлено: 20:26 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/oruzhie-1939708943.html
Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине
Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине
Германии еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Tageszeitung. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:25
2024-04-12T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Германии еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Tageszeitung. "Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И быстро стало ясно, что эта война не будет короткой. Нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы", - сказал Шольц. Он заявил, что никто не знает, как долго будет продолжаться вооруженный конфликт на Украине. "Я знаю, что многие граждане опасаются эскалации ситуации. Этот страх понятен", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240412/razgovor-1939706925.html
https://ria.ru/20240328/germaniya-1936300258.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине

Шольц: Германии еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Германии еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Tageszeitung.
«
"Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И быстро стало ясно, что эта война не будет короткой. Нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы", - сказал Шольц.
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Он заявил, что никто не знает, как долго будет продолжаться вооруженный конфликт на Украине.
«
"Я знаю, что многие граждане опасаются эскалации ситуации. Этот страх понятен", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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