https://ria.ru/20240412/oruzhie-1939708943.html

Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине

Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине - РИА Новости, 12.04.2024

Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине

Германии еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Tageszeitung. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T20:25

2024-04-12T20:25

2024-04-12T20:26

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Германии еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Tageszeitung. "Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И быстро стало ясно, что эта война не будет короткой. Нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы", - сказал Шольц. Он заявил, что никто не знает, как долго будет продолжаться вооруженный конфликт на Украине. "Я знаю, что многие граждане опасаются эскалации ситуации. Этот страх понятен", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240412/razgovor-1939706925.html

https://ria.ru/20240328/germaniya-1936300258.html

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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков, нато