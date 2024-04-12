https://ria.ru/20240412/orsk-1939504110.html

В четырех населенных пунктах Оренбуржья нарушено энергоснабжение

В четырех населенных пунктах Оренбуржья нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 12.04.2024

В четырех населенных пунктах Оренбуржья нарушено энергоснабжение

Электроснабжение нарушено в четырех населенных пунктах Оренбуржской области из-за паводковой ситуации, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:08

2024-04-12T08:08

2024-04-12T08:25

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Электроснабжение нарушено в четырех населенных пунктах Оренбуржской области из-за паводковой ситуации, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."Нарушено энергоснабжение в четырех населенных пунктах, применяются 12 автономных источников электроэнергии. Восстановительные работы ведут 38 аварийных бригад", - говорится в сообщении.Власти закрыли для движения 35 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на трех участках двух федеральных дорог, в этих районах ситуация находится на особом контроле. Актуальную информацию о затопленных мостах и участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также возможных маршрутах объезда можно увидеть на интерактивной карте, добавили власти.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область