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В четырех населенных пунктах Оренбуржья нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 12.04.2024
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08:08 12.04.2024 (обновлено: 08:25 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/orsk-1939504110.html
В четырех населенных пунктах Оренбуржья нарушено энергоснабжение
В четырех населенных пунктах Оренбуржья нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 12.04.2024
В четырех населенных пунктах Оренбуржья нарушено энергоснабжение
Электроснабжение нарушено в четырех населенных пунктах Оренбуржской области из-за паводковой ситуации, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:08
2024-04-12T08:25
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Электроснабжение нарушено в четырех населенных пунктах Оренбуржской области из-за паводковой ситуации, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."Нарушено энергоснабжение в четырех населенных пунктах, применяются 12 автономных источников электроэнергии. Восстановительные работы ведут 38 аварийных бригад", - говорится в сообщении.Власти закрыли для движения 35 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на трех участках двух федеральных дорог, в этих районах ситуация находится на особом контроле. Актуальную информацию о затопленных мостах и участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также возможных маршрутах объезда можно увидеть на интерактивной карте, добавили власти.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html
оренбургская область
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происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
В четырех населенных пунктах Оренбуржья нарушено энергоснабжение

В четырех населенных пунктах Оренбуржья из-за паводка нарушено энергоснабжение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в Орске
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Электроснабжение нарушено в четырех населенных пунктах Оренбуржской области из-за паводковой ситуации, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
"Нарушено энергоснабжение в четырех населенных пунктах, применяются 12 автономных источников электроэнергии. Восстановительные работы ведут 38 аварийных бригад", - говорится в сообщении.
Власти закрыли для движения 35 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на трех участках двух федеральных дорог, в этих районах ситуация находится на особом контроле. Актуальную информацию о затопленных мостах и участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также возможных маршрутах объезда можно увидеть на интерактивной карте, добавили власти.
Мэр Орска Василий Козупица осматривает дамбу. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва
6 апреля, 14:49
 
ПроисшествияПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская область
 
 
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