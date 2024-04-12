https://ria.ru/20240412/orsk-1939503537.html

Вода в микрорайоне Старый город в Орске убыла

Вода в микрорайоне Старый город в Орске убыла - РИА Новости, 12.04.2024

Вода в микрорайоне Старый город в Орске убыла

Паводковая ситуация в Старом городе Орска, который принял первый удар волны после прорыва дамбы, заметно улучшилась, сообщил мэр города Василий Козупица в своем РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:59

2024-04-12T07:59

2024-04-12T08:26

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Паводковая ситуация в Старом городе Орска, который принял первый удар волны после прорыва дамбы, заметно улучшилась, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."В Советском районе вода заметно убывает. На Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть сухая. В 6-ой микрорайоне ситуация заметно улучшилась. Вода остается в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной", - написал он.Мэр отметил, что в отдаленных поселках ситуация нормализовалась, паводок постепенно сходит."На территории, которые еще находятся во власти стихии, ежедневно подвозим воду, продукты и предметы первой необходимости", - добавил Козупица.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939253100.html

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939497607.html

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, происшествия, прорыв дамбы в орске