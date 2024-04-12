https://ria.ru/20240412/orsk-1939503537.html
Вода в микрорайоне Старый город в Орске убыла
Вода в микрорайоне Старый город в Орске убыла - РИА Новости, 12.04.2024
Вода в микрорайоне Старый город в Орске убыла
Паводковая ситуация в Старом городе Орска, который принял первый удар волны после прорыва дамбы, заметно улучшилась, сообщил мэр города Василий Козупица в своем РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:59
2024-04-12T07:59
2024-04-12T08:26
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Паводковая ситуация в Старом городе Орска, который принял первый удар волны после прорыва дамбы, заметно улучшилась, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."В Советском районе вода заметно убывает. На Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть сухая. В 6-ой микрорайоне ситуация заметно улучшилась. Вода остается в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной", - написал он.Мэр отметил, что в отдаленных поселках ситуация нормализовалась, паводок постепенно сходит."На территории, которые еще находятся во власти стихии, ежедневно подвозим воду, продукты и предметы первой необходимости", - добавил Козупица.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939253100.html
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939497607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, происшествия, прорыв дамбы в орске
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Вода в микрорайоне Старый город в Орске убыла
Паводковая ситуация в микрорайоне Старый город в Орске заметно улучшилась