https://ria.ru/20240412/orsk-1939503137.html

Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметра

Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметра - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметра

Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 см, что ниже критического уровня, сообщил мэр города Василий Козупица в своем... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:55

2024-04-12T07:55

2024-04-12T08:03

прорыв дамбы в орске

орск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939396757_0:187:2739:1728_1920x0_80_0_0_05e882a755b5e49e5e186ae7339276bd.jpg

УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 см, что ниже критического уровня, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."На 9 утра (7.00 мск) Ириклинское водохранилище сбрасывает 629 кубометров воды в секунду – минус 273 кубов за сутки. Приток 629, со вчерашнего утра он сократился на 337 кубов. Уровень Урала упал на 184 см и составил 673 см", - написал мэр.Критический уровень реки Урал в Орске – 700 сантиметров."Подтопленными остаются 5182 жилых домов. В 13 пунктах временного размещения остаются 1064 человека, в том числе 163 ребенка. Свободных мест достаточно. Люди из ПВР начинают возвращаться домой", - написал мэр.

https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html

https://ria.ru/20240411/orsk-1939390720.html

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прорыв дамбы в орске, орск, происшествия