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Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметра - РИА Новости, 12.04.2024
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07:55 12.04.2024 (обновлено: 08:03 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/orsk-1939503137.html
Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметра
Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметра - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметра
Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 см, что ниже критического уровня, сообщил мэр города Василий Козупица в своем... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:55
2024-04-12T08:03
прорыв дамбы в орске
орск
происшествия
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 см, что ниже критического уровня, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."На 9 утра (7.00 мск) Ириклинское водохранилище сбрасывает 629 кубометров воды в секунду – минус 273 кубов за сутки. Приток 629, со вчерашнего утра он сократился на 337 кубов. Уровень Урала упал на 184 см и составил 673 см", - написал мэр.Критический уровень реки Урал в Орске – 700 сантиметров."Подтопленными остаются 5182 жилых домов. В 13 пунктах временного размещения остаются 1064 человека, в том числе 163 ребенка. Свободных мест достаточно. Люди из ПВР начинают возвращаться домой", - написал мэр.
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html
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прорыв дамбы в орске, орск, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Происшествия
Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметра

Мэр Орска Козупица: уровень реки Урал на данный момент составляет 673 сантиметра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на частично затопленный поселок Лесоторговый в Орске
Вид на частично затопленный поселок Лесоторговый в Орске - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости
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Вид на частично затопленный поселок Лесоторговый в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 см, что ниже критического уровня, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале.
"На 9 утра (7.00 мск) Ириклинское водохранилище сбрасывает 629 кубометров воды в секунду – минус 273 кубов за сутки. Приток 629, со вчерашнего утра он сократился на 337 кубов. Уровень Урала упал на 184 см и составил 673 см", - написал мэр.
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"Подтопленными остаются 5182 жилых домов. В 13 пунктах временного размещения остаются 1064 человека, в том числе 163 ребенка. Свободных мест достаточно. Люди из ПВР начинают возвращаться домой", - написал мэр.
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