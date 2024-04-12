https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501607.html

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:37

2024-04-12T07:37

2024-04-12T07:37

оренбург

оренбургский район

прорыв дамбы в орске

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. "Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 8.00 (6.00 мск) 12 апреля 1129 сантиметров (плюс 69 сантиметров за сутки; опасный уровень превышен на 199 сантиметров)", - говорится в сообщении. По данным мэрии района, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 778 сантиметров (минус 31 сантиметр за сутки).

https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html

оренбург

оренбургский район

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оренбург, оренбургский район, прорыв дамбы в орске