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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:37
2024-04-12T07:37
2024-04-12T07:37
оренбург
оренбургский район
прорыв дамбы в орске
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. "Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 8.00 (6.00 мск) 12 апреля 1129 сантиметров (плюс 69 сантиметров за сутки; опасный уровень превышен на 199 сантиметров)", - говорится в сообщении. По данным мэрии района, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 778 сантиметров (минус 31 сантиметр за сутки).
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оренбург, оренбургский район, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Оренбургский район, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров
Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал составляет 1129 сантиметров