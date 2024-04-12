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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
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07:37 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501607.html
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:37
2024-04-12T07:37
оренбург
оренбургский район
прорыв дамбы в орске
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. "Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 8.00 (6.00 мск) 12 апреля 1129 сантиметров (плюс 69 сантиметров за сутки; опасный уровень превышен на 199 сантиметров)", - говорится в сообщении. По данным мэрии района, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 778 сантиметров (минус 31 сантиметр за сутки).
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html
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оренбург, оренбургский район, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Оренбургский район, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров

Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал составляет 1129 сантиметров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСпасатели из Московской области на затопленной улице в Оренбурге
Спасатели из Московской области на затопленной улице в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Спасатели из Московской области на затопленной улице в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 8.00 (6.00 мск) 12 апреля 1129 сантиметров (плюс 69 сантиметров за сутки; опасный уровень превышен на 199 сантиметров)", - говорится в сообщении.
Вид с пешеходного моста Европа-Азия на затопленную набережную в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Некоторым районам Оренбурга грозят отключения света
07:35
По данным мэрии района, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 778 сантиметров (минус 31 сантиметр за сутки).
 
ОренбургОренбургский районПрорыв дамбы в Орске
 
 
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