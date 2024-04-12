https://ria.ru/20240412/orenburg-1939610000.html
В Оренбурге ограничили движение транспорта
В Оренбурге ограничили движение транспорта - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбурге ограничили движение транспорта
Движение транспорта ограничили в затопленной части Оренбурга, сообщает городская мэрия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:57
2024-04-12T13:57
2024-04-12T14:03
оренбург
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УФА, 12 апр - РИА Новости. Движение транспорта ограничили в затопленной части Оренбурга, сообщает городская мэрия в своем Telegram-канале."В Оренбурге ограничено движение транспорта в направлении территорий, находящихся в зоне затопления Урала и Сакмары. Соответствующее постановление подписал сегодня глава Оренбурга Сергей Салмин", - говорится в сообщении.Ограничение движения введено с 15.00 12 апреля по 23.00 30 апреля, уточняют городские власти.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге ограничили движение транспорта
В Оренбурге ограничили движение транспорта в направлении затопленных территорий