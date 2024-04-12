Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 12.04.2024 (обновлено: 13:26 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939575590.html
В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация
В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация
В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:35
2024-04-12T13:26
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939597336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_291545521698d80bd3464cffeb1381b4.jpg
УФА, 12 апр — РИА Новости. В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале."В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние десять часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143", — говорится в публикации.Мэр призвал срочно эвакуироваться жителей ЖК "Гранд-парк", поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.Салмин напомнил, что с собой нужно взять документы, лекарства, вещи первой необходимости."Немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время", — призвал мэр.Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество. В зоне подтопления находятся 2328 домов и 3792 приусадебных участка. Эвакуировали 1521 человека, в том числе 319 детей.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html
https://ria.ru/20240411/voda-1939454954.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вода на тротуаре Уральской улицы в Оренбурге
Уральская улица в Оренбурге. Вода постепенно выходит на тротуар.
2024-04-12T12:35
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939597336_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86be8dd8e18125dd5946fd15ad8b7446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация

В Оренбурге проводят массовую эвакуацию из-за опасной ситуации с паводком

Читать ria.ru в
УФА, 12 апр — РИА Новости. В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.
"В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние десять часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143", — говорится в публикации.
Мэр призвал срочно эвакуироваться жителей ЖК "Гранд-парк", поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.
Салмин напомнил, что с собой нужно взять документы, лекарства, вещи первой необходимости.
«
"Немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время", — призвал мэр.
Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество. В зоне подтопления находятся 2328 домов и 3792 приусадебных участка. Эвакуировали 1521 человека, в том числе 319 детей.

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
Вид с пешеходного моста Европа — Азия на затопленную набережную в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Некоторым районам Оренбурга грозят отключения света
Вчера, 07:35
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Затопленный дом в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда
11 апреля, 20:45
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала