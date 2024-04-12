https://ria.ru/20240412/orenburg-1939575590.html

В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация

В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация - РИА Новости, 12.04.2024

В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:35

2024-04-12T12:35

2024-04-12T13:26

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939597336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_291545521698d80bd3464cffeb1381b4.jpg

УФА, 12 апр — РИА Новости. В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале."В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние десять часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143", — говорится в публикации.Мэр призвал срочно эвакуироваться жителей ЖК "Гранд-парк", поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.Салмин напомнил, что с собой нужно взять документы, лекарства, вещи первой необходимости."Немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время", — призвал мэр.Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество. В зоне подтопления находятся 2328 домов и 3792 приусадебных участка. Эвакуировали 1521 человека, в том числе 319 детей.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html

https://ria.ru/20240411/voda-1939454954.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вода на тротуаре Уральской улицы в Оренбурге Уральская улица в Оренбурге. Вода постепенно выходит на тротуар. 2024-04-12T12:35 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия