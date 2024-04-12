https://ria.ru/20240412/orenburg-1939546380.html

Все возможные средства оренбургской казны направят на ликвидацию ЧС

Все возможные средства оренбургской казны направят на ликвидацию ЧС - РИА Новости, 12.04.2024

Все возможные средства оренбургской казны направят на ликвидацию ЧС

Депутаты заксобрания Оренбуржья установили возможность перераспределять все возможные резервы в бюджете региона на статью ЧС, сообщает парламент региона в своем РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:03

2024-04-12T11:03

2024-04-12T11:03

экономика

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Оренбуржья установили возможность перераспределять все возможные резервы в бюджете региона на статью ЧС, сообщает парламент региона в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей. "На внеочередном заседании мы установили возможность перераспределять все возможные резервы в бюджете региона на статью "чрезвычайные ситуации". Кроме того, стало возможным использовать свободный остаток средств областного бюджета, сложившийся на начало года, на реализацию мероприятий по ликвидации ЧС и их последствий. Решения о необходимости и направлениях оказания помощи будет оперативно принимать региональное "правительство", - приводятся слова спикера парламента Оренбуржья Сергея Грачева. По его словам, средства пойдут, в том числе, на социальные выплаты и финансовую поддержку муниципальных образований, оказавшихся в зоне бедствия. "В дальнейшем федеральный бюджет компенсирует эти затраты", - пояснил Грачев.

https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, прорыв дамбы в орске, оренбургская область