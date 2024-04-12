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Все возможные средства оренбургской казны направят на ликвидацию ЧС - РИА Новости, 12.04.2024
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11:03 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939546380.html
Все возможные средства оренбургской казны направят на ликвидацию ЧС
Все возможные средства оренбургской казны направят на ликвидацию ЧС - РИА Новости, 12.04.2024
Все возможные средства оренбургской казны направят на ликвидацию ЧС
Депутаты заксобрания Оренбуржья установили возможность перераспределять все возможные резервы в бюджете региона на статью ЧС, сообщает парламент региона в своем РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:03
2024-04-12T11:03
экономика
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Оренбуржья установили возможность перераспределять все возможные резервы в бюджете региона на статью ЧС, сообщает парламент региона в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей. "На внеочередном заседании мы установили возможность перераспределять все возможные резервы в бюджете региона на статью "чрезвычайные ситуации". Кроме того, стало возможным использовать свободный остаток средств областного бюджета, сложившийся на начало года, на реализацию мероприятий по ликвидации ЧС и их последствий. Решения о необходимости и направлениях оказания помощи будет оперативно принимать региональное "правительство", - приводятся слова спикера парламента Оренбуржья Сергея Грачева. По его словам, средства пойдут, в том числе, на социальные выплаты и финансовую поддержку муниципальных образований, оказавшихся в зоне бедствия. "В дальнейшем федеральный бюджет компенсирует эти затраты", - пояснил Грачев.
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html
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экономика, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Экономика, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
Все возможные средства оренбургской казны направят на ликвидацию ЧС

Власти Оренбуржья договорились направить все средства казны на ликвидацию ЧС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазлившаяся река Урал в Оренбурге
Разлившаяся река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Разлившаяся река Урал в Оренбурге
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Оренбуржья установили возможность перераспределять все возможные резервы в бюджете региона на статью ЧС, сообщает парламент региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей.
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"На внеочередном заседании мы установили возможность перераспределять все возможные резервы в бюджете региона на статью "чрезвычайные ситуации". Кроме того, стало возможным использовать свободный остаток средств областного бюджета, сложившийся на начало года, на реализацию мероприятий по ликвидации ЧС и их последствий. Решения о необходимости и направлениях оказания помощи будет оперативно принимать региональное "правительство", - приводятся слова спикера парламента Оренбуржья Сергея Грачева.
По его словам, средства пойдут, в том числе, на социальные выплаты и финансовую поддержку муниципальных образований, оказавшихся в зоне бедствия.
"В дальнейшем федеральный бюджет компенсирует эти затраты", - пояснил Грачев.
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