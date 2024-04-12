https://ria.ru/20240412/orenburg-1939525972.html
В Оренбурге затопило стадион лицея №2
В Оренбурге затопило стадион лицея №2 - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбурге затопило стадион лицея №2
Стадион лицея №2 в Оренбурге затоплен, паводковые воды подступают к зданию, школьников перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:37
2024-04-12T09:37
2024-04-12T09:50
оренбург
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Стадион лицея №2 в Оренбурге затоплен, паводковые воды подступают к зданию, школьников перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент РИА Новости. Стадион и спортивная площадка на территории лицея №2 находятся в воде, она подступает и к зданию школы. Ещё вчера на территории лицея воды не было. Утром в пятницу замглавы Оренбурга Алексей Кудинов рассказывал журналистам, что учащиеся лицея учатся дистанционно. "В настоящий момент все учебные заведения работают, кроме одной школы. Это лицей №2, детей отправили на дистант", - сообщал Кудинов. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 8.00 (6.00 мск) составил 1129 сантиметров - это плюс 69 сантиметров за сутки, опасный уровень превышен на два метра.
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501607.html
https://ria.ru/20240410/voda-1939024625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939530737_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6de52f87b831b1f58bfed9f730715413.jpg
Кадры из затопленного Оренбурга
Уничтожение танка ВСУ с помощью ударного беспилотника
2024-04-12T09:37
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PT0M35S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбурге затопило стадион лицея №2
В Оренбурге затопило стадион лицея №2, вода подступает к зданию школы
ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Стадион лицея №2 в Оренбурге затоплен, паводковые воды подступают к зданию, школьников перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент РИА Новости.
Стадион и спортивная площадка на территории лицея №2 находятся в воде, она подступает и к зданию школы. Ещё вчера на территории лицея воды не было.
Утром в пятницу замглавы Оренбурга Алексей Кудинов рассказывал журналистам, что учащиеся лицея учатся дистанционно. "В настоящий момент все учебные заведения работают, кроме одной школы. Это лицей №2, детей отправили на дистант", - сообщал Кудинов.
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 8.00 (6.00 мск) составил 1129 сантиметров - это плюс 69 сантиметров за сутки, опасный уровень превышен на два метра.