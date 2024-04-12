Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге затопило стадион лицея №2 - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 12.04.2024 (обновлено: 09:50 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939525972.html
В Оренбурге затопило стадион лицея №2
В Оренбурге затопило стадион лицея №2 - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбурге затопило стадион лицея №2
Стадион лицея №2 в Оренбурге затоплен, паводковые воды подступают к зданию, школьников перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:37
2024-04-12T09:50
оренбург
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939530737_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b34b811de77d8c19bb53d3008a61505d.jpg
ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Стадион лицея №2 в Оренбурге затоплен, паводковые воды подступают к зданию, школьников перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент РИА Новости. Стадион и спортивная площадка на территории лицея №2 находятся в воде, она подступает и к зданию школы. Ещё вчера на территории лицея воды не было. Утром в пятницу замглавы Оренбурга Алексей Кудинов рассказывал журналистам, что учащиеся лицея учатся дистанционно. "В настоящий момент все учебные заведения работают, кроме одной школы. Это лицей №2, детей отправили на дистант", - сообщал Кудинов. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 8.00 (6.00 мск) составил 1129 сантиметров - это плюс 69 сантиметров за сутки, опасный уровень превышен на два метра.
https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501607.html
https://ria.ru/20240410/voda-1939024625.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из затопленного Оренбурга
Уничтожение танка ВСУ с помощью ударного беспилотника
2024-04-12T09:37
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939530737_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6de52f87b831b1f58bfed9f730715413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбурге затопило стадион лицея №2

В Оренбурге затопило стадион лицея №2, вода подступает к зданию школы

Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Стадион лицея №2 в Оренбурге затоплен, паводковые воды подступают к зданию, школьников перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент РИА Новости.
Стадион и спортивная площадка на территории лицея №2 находятся в воде, она подступает и к зданию школы. Ещё вчера на территории лицея воды не было.
Спасатели из Московской области на затопленной улице в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1129 сантиметров
Вчера, 07:37
Утром в пятницу замглавы Оренбурга Алексей Кудинов рассказывал журналистам, что учащиеся лицея учатся дистанционно. "В настоящий момент все учебные заведения работают, кроме одной школы. Это лицей №2, детей отправили на дистант", - сообщал Кудинов.
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 8.00 (6.00 мск) составил 1129 сантиметров - это плюс 69 сантиметров за сутки, опасный уровень превышен на два метра.
Мужчина с котом на лодке в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки
10 апреля, 10:47
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала