https://ria.ru/20240412/orenburg-1939525972.html

В Оренбурге затопило стадион лицея №2

В Оренбурге затопило стадион лицея №2 - РИА Новости, 12.04.2024

В Оренбурге затопило стадион лицея №2

Стадион лицея №2 в Оренбурге затоплен, паводковые воды подступают к зданию, школьников перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:37

2024-04-12T09:37

2024-04-12T09:50

оренбург

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Стадион лицея №2 в Оренбурге затоплен, паводковые воды подступают к зданию, школьников перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент РИА Новости. Стадион и спортивная площадка на территории лицея №2 находятся в воде, она подступает и к зданию школы. Ещё вчера на территории лицея воды не было. Утром в пятницу замглавы Оренбурга Алексей Кудинов рассказывал журналистам, что учащиеся лицея учатся дистанционно. "В настоящий момент все учебные заведения работают, кроме одной школы. Это лицей №2, детей отправили на дистант", - сообщал Кудинов. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 8.00 (6.00 мск) составил 1129 сантиметров - это плюс 69 сантиметров за сутки, опасный уровень превышен на два метра.

https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501607.html

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оренбург

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Кадры из затопленного Оренбурга Уничтожение танка ВСУ с помощью ударного беспилотника 2024-04-12T09:37 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия