В Оренбурге затоплены пять микрорайонов
В Оренбурге, где проходит пик паводка, затоплены пять микрорайонов
Затопленная улица в Оренбурге
УФА, 12 апр – РИА Новости. Пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ затоплены в Оренбурге, где проходит пик паводка, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
"В Оренбурге подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. В зоне подтопления находятся 2 328 домов и 3 792 приусадебных участка. Эвакуированы 1 521 человек, в том числе 319 детей", - говорится в сообщении.
По данным властей, в Орске ситуация постепенно нормализуется. Затопленными остаются 5 182 жилых дома с приусадебными участками. Эвакуировали 2 556 человек, в том числе 801 ребенока. В 13 пунктах временного размещения находятся 1 088 человек, из них 157 детей.
В Оренбургском районе в восьми населённых пунктах и 17 СНТ затопленными оказались 3 551 дом, 3 702 приусадебных участка. Эвакуировали 5 007 человек, из них 624 ребенка.
В Илекском районе под воздействием паводковых вод находятся три населённых пункта, в зоне затопления 13 домов с приусадебными участками. Эвакуировали 21 человека, сообщает правительство области.
По данным регионального правительства, наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Орске, Оренбурге, Бузулуке, Бузулукском, Оренбургском, Илекском районах.
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