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В Оренбурге затоплены пять микрорайонов - РИА Новости, 12.04.2024
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08:12 12.04.2024 (обновлено: 08:30 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939504542.html
В Оренбурге затоплены пять микрорайонов
В Оренбурге затоплены пять микрорайонов - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбурге затоплены пять микрорайонов
Пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ затоплены в Оренбурге, где проходит пик паводка, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:12
2024-04-12T08:30
оренбург
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ затоплены в Оренбурге, где проходит пик паводка, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."В Оренбурге подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. В зоне подтопления находятся 2 328 домов и 3 792 приусадебных участка. Эвакуированы 1 521 человек, в том числе 319 детей", - говорится в сообщении.По данным властей, в Орске ситуация постепенно нормализуется. Затопленными остаются 5 182 жилых дома с приусадебными участками. Эвакуировали 2 556 человек, в том числе 801 ребенока. В 13 пунктах временного размещения находятся 1 088 человек, из них 157 детей.В Оренбургском районе в восьми населённых пунктах и 17 СНТ затопленными оказались 3 551 дом, 3 702 приусадебных участка. Эвакуировали 5 007 человек, из них 624 ребенка.В Илекском районе под воздействием паводковых вод находятся три населённых пункта, в зоне затопления 13 домов с приусадебными участками. Эвакуировали 21 человека, сообщает правительство области.По данным регионального правительства, наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Орске, Оренбурге, Бузулуке, Бузулукском, Оренбургском, Илекском районах.
https://ria.ru/20240411/snimok-1939424337.html
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оренбург, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбурге затоплены пять микрорайонов

В Оренбурге, где проходит пик паводка, затоплены пять микрорайонов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в Оренбурге
Затопленная улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Затопленная улица в Оренбурге
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ затоплены в Оренбурге, где проходит пик паводка, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
"В Оренбурге подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. В зоне подтопления находятся 2 328 домов и 3 792 приусадебных участка. Эвакуированы 1 521 человек, в том числе 319 детей", - говорится в сообщении.
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По данным властей, в Орске ситуация постепенно нормализуется. Затопленными остаются 5 182 жилых дома с приусадебными участками. Эвакуировали 2 556 человек, в том числе 801 ребенока. В 13 пунктах временного размещения находятся 1 088 человек, из них 157 детей.
В Оренбургском районе в восьми населённых пунктах и 17 СНТ затопленными оказались 3 551 дом, 3 702 приусадебных участка. Эвакуировали 5 007 человек, из них 624 ребенка.
В Илекском районе под воздействием паводковых вод находятся три населённых пункта, в зоне затопления 13 домов с приусадебными участками. Эвакуировали 21 человека, сообщает правительство области.
По данным регионального правительства, наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Орске, Оренбурге, Бузулуке, Бузулукском, Оренбургском, Илекском районах.
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ОренбургНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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