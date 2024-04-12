https://ria.ru/20240412/orden-1939530528.html

Космонавты Василевская, Новицкий и Прокопьев получили орден Гагарина

Космонавты Василевская, Новицкий и Прокопьев получили орден Гагарина - РИА Новости, 12.04.2024

Космонавты Василевская, Новицкий и Прокопьев получили орден Гагарина

Белорусская космонавтка Марина Василевская, россияне Олег Новицкий и Сергей Прокопьев награждены орденом Гагарина, соответствующий указ президента РФ размещен... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:47

2024-04-12T09:47

2024-04-12T09:47

космос - риа наука

белоруссия

россия

олег новицкий

александр лукашенко

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Белорусская космонавтка Марина Василевская, россияне Олег Новицкий и Сергей Прокопьев награждены орденом Гагарина, соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить "Орденом Гагарина" Василевскую Марину Витальевну… Новицкого Олега Викторовича… Прокопьева Сергея Валерьевича", - говорится в тексте указа. Василевская - первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС, она провела на орбите около 10 суток. Президент Александр Лукашенко присвоил ей звание Героя Белоруссии. Новицкий имеет за плечами четыре полета на МКС, Прокопьев - два, причем во второй раз провел на станции рекордные 371 сутки.

https://ria.ru/20240412/gagarin-1937331333.html

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, белоруссия, россия, олег новицкий, александр лукашенко