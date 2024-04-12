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Космонавты Василевская, Новицкий и Прокопьев получили орден Гагарина - РИА Новости, 12.04.2024
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09:47 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/orden-1939530528.html
Космонавты Василевская, Новицкий и Прокопьев получили орден Гагарина
Космонавты Василевская, Новицкий и Прокопьев получили орден Гагарина - РИА Новости, 12.04.2024
Космонавты Василевская, Новицкий и Прокопьев получили орден Гагарина
Белорусская космонавтка Марина Василевская, россияне Олег Новицкий и Сергей Прокопьев награждены орденом Гагарина, соответствующий указ президента РФ размещен... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:47
2024-04-12T09:47
космос - риа наука
белоруссия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Белорусская космонавтка Марина Василевская, россияне Олег Новицкий и Сергей Прокопьев награждены орденом Гагарина, соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить "Орденом Гагарина" Василевскую Марину Витальевну… Новицкого Олега Викторовича… Прокопьева Сергея Валерьевича", - говорится в тексте указа. Василевская - первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС, она провела на орбите около 10 суток. Президент Александр Лукашенко присвоил ей звание Героя Белоруссии. Новицкий имеет за плечами четыре полета на МКС, Прокопьев - два, причем во второй раз провел на станции рекордные 371 сутки.
https://ria.ru/20240412/gagarin-1937331333.html
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космос - риа наука, белоруссия, россия, олег новицкий, александр лукашенко
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Россия, Олег Новицкий, Александр Лукашенко
Космонавты Василевская, Новицкий и Прокопьев получили орден Гагарина

Космонавтов Василевскую, Новицкого и Прокопьева наградили орденом Гагарина

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПервая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская
Первая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Первая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Белорусская космонавтка Марина Василевская, россияне Олег Новицкий и Сергей Прокопьев награждены орденом Гагарина, соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить "Орденом Гагарина" Василевскую Марину Витальевну… Новицкого Олега Викторовича… Прокопьева Сергея Валерьевича", - говорится в тексте указа.
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Василевская - первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС, она провела на орбите около 10 суток. Президент Александр Лукашенко присвоил ей звание Героя Белоруссии.
Новицкий имеет за плечами четыре полета на МКС, Прокопьев - два, причем во второй раз провел на станции рекордные 371 сутки.
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