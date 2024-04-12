https://ria.ru/20240412/opasnost-1939690475.html

В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:35

2024-04-12T18:35

2024-04-12T18:39

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Ранее угрозу объявляли в 17.30 мск, она продлилась 36 минут. Позже в мэрии информировали, что ракетная опасность объявлена также в Валуйском и Шебекинком округах Белгородской области.

https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939688454.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район