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В Подмосковье появился онлайн-сервис для заключения договоров ветуслуг - РИА Новости, 12.04.2024
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Новости Подмосковья
 
14:07 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/onlayn-servis-1939613075.html
В Подмосковье появился онлайн-сервис для заключения договоров ветуслуг
В Подмосковье появился онлайн-сервис для заключения договоров ветуслуг - РИА Новости, 12.04.2024
В Подмосковье появился онлайн-сервис для заключения договоров ветуслуг
В Подмосковье на портале госуслуг стал доступен новый сервис, который позволяет фермерам и сельхозпредприятиям заключить договор на оказание ветеринарных услуг, РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:07
2024-04-12T14:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ветеринария
животные
домашние животные
цифровизация
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Подмосковье на портале госуслуг стал доступен новый сервис, который позволяет фермерам и сельхозпредприятиям заключить договор на оказание ветеринарных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Цифровизация услуг позволяет оперативно решать возникающие вопросы без лишних обращений в различные учреждения. Благодаря новому сервису для бизнеса заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно быстрее, всего за два рабочих дня", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она пояснила, что ранее предпринимателям в сфере сельского хозяйства приходилось обращаться в территориальные ветеринарные управления, а теперь можно заполнить электронную форму и ждать решения в личном кабинете. Это позволит проверять состояние здоровья сельскохозяйственных животных, контролировать качество и безопасность продукции. Услугой "Заключение договора на оказание ветеринарных услуг" могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Можно заключить договоры на оказание ветеринарных услуг, утилизацию биологических отходов, на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ветеринарное сопровождение ярмарки, на оказание лабораторных услуг.
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московская область (подмосковье), ветеринария, животные, домашние животные, цифровизация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ветеринария, Животные, домашние животные, Цифровизация

В Подмосковье появился онлайн-сервис для заключения договоров ветуслуг

© РИА Новости / Варвара ГертьеВетеринар делает укол кошке во время приема в ветеринарном центре
Ветеринар делает укол кошке во время приема в ветеринарном центре - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Подмосковье на портале госуслуг стал доступен новый сервис, который позволяет фермерам и сельхозпредприятиям заключить договор на оказание ветеринарных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«
"Цифровизация услуг позволяет оперативно решать возникающие вопросы без лишних обращений в различные учреждения. Благодаря новому сервису для бизнеса заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно быстрее, всего за два рабочих дня", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она пояснила, что ранее предпринимателям в сфере сельского хозяйства приходилось обращаться в территориальные ветеринарные управления, а теперь можно заполнить электронную форму и ждать решения в личном кабинете.
Это позволит проверять состояние здоровья сельскохозяйственных животных, контролировать качество и безопасность продукции.
Услугой "Заключение договора на оказание ветеринарных услуг" могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Можно заключить договоры на оказание ветеринарных услуг, утилизацию биологических отходов, на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ветеринарное сопровождение ярмарки, на оказание лабораторных услуг.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВетеринарияЖивотныедомашние животныеЦифровизация
 
 
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