https://ria.ru/20240412/onlayn-servis-1939613075.html

В Подмосковье появился онлайн-сервис для заключения договоров ветуслуг

В Подмосковье появился онлайн-сервис для заключения договоров ветуслуг - РИА Новости, 12.04.2024

В Подмосковье появился онлайн-сервис для заключения договоров ветуслуг

В Подмосковье на портале госуслуг стал доступен новый сервис, который позволяет фермерам и сельхозпредприятиям заключить договор на оказание ветеринарных услуг, РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:07

2024-04-12T14:07

2024-04-12T14:07

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московская область (подмосковье)

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животные

домашние животные

цифровизация

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Подмосковье на портале госуслуг стал доступен новый сервис, который позволяет фермерам и сельхозпредприятиям заключить договор на оказание ветеринарных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Цифровизация услуг позволяет оперативно решать возникающие вопросы без лишних обращений в различные учреждения. Благодаря новому сервису для бизнеса заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно быстрее, всего за два рабочих дня", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она пояснила, что ранее предпринимателям в сфере сельского хозяйства приходилось обращаться в территориальные ветеринарные управления, а теперь можно заполнить электронную форму и ждать решения в личном кабинете. Это позволит проверять состояние здоровья сельскохозяйственных животных, контролировать качество и безопасность продукции. Услугой "Заключение договора на оказание ветеринарных услуг" могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Можно заключить договоры на оказание ветеринарных услуг, утилизацию биологических отходов, на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ветеринарное сопровождение ярмарки, на оказание лабораторных услуг.

https://ria.ru/20230814/podmoskove-1889993573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), ветеринария, животные, домашние животные, цифровизация