https://ria.ru/20240412/omsk-1939616822.html

В Омске задержали подростка, рассылавшего предложения совершить теракты

В Омске задержали подростка, рассылавшего предложения совершить теракты - РИА Новости, 12.04.2024

В Омске задержали подростка, рассылавшего предложения совершить теракты

Силовики и полицейские задержали в Омске подростка, который рассылал сверстникам на мобильные телефоны предложения заработать совершением терактов, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:20

2024-04-12T14:20

2024-04-12T14:20

происшествия

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Силовики и полицейские задержали в Омске подростка, который рассылал сверстникам на мобильные телефоны предложения заработать совершением терактов, сообщили в пресс-службе омского УФСБ. "Установлено, что несовершеннолетний за денежное вознаграждение рассылал сообщения сверстникам на мобильные телефоны с предложением совершить теракты в общественных местах за крупную сумму денег. За рассылку сообщений подростку было обещано неустановленным лицом денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за каждые 10 сообщений", - сказали в пресс-службе. В квартире юноши провели обыски, изъяты компьютер и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело о покушении на заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск