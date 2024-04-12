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В Омске задержали подростка, рассылавшего предложения совершить теракты - РИА Новости, 12.04.2024
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14:20 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/omsk-1939616822.html
В Омске задержали подростка, рассылавшего предложения совершить теракты
В Омске задержали подростка, рассылавшего предложения совершить теракты - РИА Новости, 12.04.2024
В Омске задержали подростка, рассылавшего предложения совершить теракты
Силовики и полицейские задержали в Омске подростка, который рассылал сверстникам на мобильные телефоны предложения заработать совершением терактов, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:20
2024-04-12T14:20
происшествия
омск
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ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Силовики и полицейские задержали в Омске подростка, который рассылал сверстникам на мобильные телефоны предложения заработать совершением терактов, сообщили в пресс-службе омского УФСБ. "Установлено, что несовершеннолетний за денежное вознаграждение рассылал сообщения сверстникам на мобильные телефоны с предложением совершить теракты в общественных местах за крупную сумму денег. За рассылку сообщений подростку было обещано неустановленным лицом денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за каждые 10 сообщений", - сказали в пресс-службе. В квартире юноши провели обыски, изъяты компьютер и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело о покушении на заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске задержали подростка, рассылавшего предложения совершить теракты

В Омске задержали рассылавшего предложения совершить теракты за деньги подростка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 12 апр - РИА Новости. Силовики и полицейские задержали в Омске подростка, который рассылал сверстникам на мобильные телефоны предложения заработать совершением терактов, сообщили в пресс-службе омского УФСБ.
«
"Установлено, что несовершеннолетний за денежное вознаграждение рассылал сообщения сверстникам на мобильные телефоны с предложением совершить теракты в общественных местах за крупную сумму денег. За рассылку сообщений подростку было обещано неустановленным лицом денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за каждые 10 сообщений", - сказали в пресс-службе.
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Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
24 октября 2023, 08:00
В квартире юноши провели обыски, изъяты компьютер и мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело о покушении на заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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20 марта, 07:46
 
ПроисшествияОмск
 
 
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