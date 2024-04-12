https://ria.ru/20240412/obstanovka-1939668882.html

Обстановка на ЗАЭС остается напряженной

Обстановка на ЗАЭС остается напряженной - РИА Новости, 12.04.2024

Обстановка на ЗАЭС остается напряженной

Обстановка на Запорожской АЭС и прилегающей территории с точки зрения угроз атак с воздуха остается напряженной, режим воздушной опасности уже дважды объявлялся РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:04

2024-04-12T17:04

2024-04-12T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС и прилегающей территории с точки зрения угроз атак с воздуха остается напряженной, режим воздушной опасности уже дважды объявлялся в пятницу, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Обстановка напряженная. Сегодня два раза объявляли режим воздушной опасности", - сказала Яшина. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939478885.html

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в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины