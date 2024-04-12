https://ria.ru/20240412/oborudovanie-1939557961.html

Оборудование резидента ОЭЗ "Технополис Москва" попало в реестр Минпромторга

Оборудование резидента ОЭЗ "Технополис Москва" попало в реестр Минпромторга - РИА Новости, 12.04.2024

Оборудование резидента ОЭЗ "Технополис Москва" попало в реестр Минпромторга

В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ включили продукцию компании – резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва"... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:13

2024-04-12T12:13

2024-04-12T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

россия

москва

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ включили продукцию компании – резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" "Ангстрем-Телеком", это коммутаторы серий "Топаз" и "Корунд", которые предназначены для организации надежных управляющих и информационных сетей на промышленных производствах, в энергетике и всех видах транспорта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Сетевой коммутатор Ethernet является устройством, на основе которого строится современная проводная компьютерная сеть. С помощью него можно подключать компьютеры, датчики, серверы и производственное оборудование для передачи данных внутри сети. Устройства, которые вошли в реестр Минпромторга РФ, относятся к коммутаторам этого типа."Импортозамещение в сегменте телекоммуникационного оборудования – значимая составляющая технологического суверенитета страны. Компания, которая имеет статус резидента с 2013 года, специализируется на создании комплексных технических решений для построения корпоративных, промышленных и операторских сетей. Востребованной продукцией предприятия являются сетевые коммутаторы, которых на сегодня выпущено более 30 тысяч штук", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он отметил, что также продуктовая линейка резидента включает промышленные компьютеры, беспроводные вайфай-мосты и устройства для систем безопасности. Инвестиции компании в производство сетевого оборудования за все время деятельности в ОЭЗ Москвы составили около 100 миллионов рублей.В реестр Минпромторга РФ вошло 35 устройств компании, из них большая часть является промышленной. Включение в реестр подтверждает статус продукции, которую полностью произвели на территории РФ, это позволяет предприятию участвовать в госзакупках.Уникальной моделью серии "Корунд" является устройство резервирования. Оно защищает от потери данных при обрыве связи. Кроме того, изделие соответствует требованиям, предъявляемым к критическим сетям, на которых отсутствие связи даже на несколько секунд может привести к негативным последствиям. Производитель устройства рассказал, что данное изделие является первым подобным продуктом в реестре Минпромторга.В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что промышленные коммутаторы компании уже используются в электроэнергетике и на морских судах. Компания, которая расположена на площадке Московского института электронной техники (МИЭТ), может выпускать до 50 тысяч таких устройств в год.Также разработкой компании является и встроенное программное обеспечение устройств резидента ОЭЗ столицы AngtelOS. Директор предприятия Александр Трещановский рассказал, что продукция, которая внесена в Реестр, обеспечивает реальное и полноценное замещение зарубежных аналогов.ОЭЗ "Технополис Москва" - территория с особым юридическим статусом. Здесь действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия ОЭЗ размещаются на площади шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), они превышают 280 гектаров.На протяжении нескольких лет "Технополис Москва" является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщил, что машиностроители Москвы увеличивают производство оборудования и машин – по итогам 2023 года выпуск этой продукции вырос более чем на 25%.

https://ria.ru/20240407/mikroskhemy-1938300154.html

https://ria.ru/20240305/patenty-1931109206.html

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Алёна Пава

владислав овчинский, россия, москва, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)