Эксперт оценил шансы создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины
Эксперт Ногради: НАТО вряд ли создаст фонд на сто миллиардов долларов для Киева
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. НАТО вряд ли удастся создать новый фонд на 100 миллиардов долларов в помощь Украине, поскольку решение должно быть принято единогласно, а ряд стран, например Венгрия и Словакия, не готовы отдавать в фонд деньги из своего бюджета, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
"По-моему, согласовать создание фонда не удастся. Потому что пара стран в ЕС не готовы отдавать деньги и не хотят идти против Трампа перед выборами. Например, у Венгрии прекрасные отношения с Трампом. Остальные страны ведут себя аккуратно. Очевидно, словаки тоже не будут поддерживать. И мне интересно, как поведет себя Германия. Для принятия необходимо единогласное решение", - сказал Ногради.
По его словам, многое будет зависеть от итогов выборов в США в ноябре, если на них победит экс-президент Дональд Трамп, то из идеи с фондом "ничего не выйдет".
Эксперт также отметил, что для функционирования Украине нужно не менее 3 миллиардов долларов в месяц, таким образом 20 миллиардов в год для Киева будет мало.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи глав МИД стран альянса выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО в помощь Украине будет принят, поскольку не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство.