https://ria.ru/20240412/nogradi-1939502662.html

Эксперт оценил шансы создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины

Эксперт оценил шансы создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 12.04.2024

Эксперт оценил шансы создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины

НАТО вряд ли удастся создать новый фонд на 100 миллиардов долларов в помощь Украине, поскольку решение должно быть принято единогласно, а ряд стран, например... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:49

2024-04-12T07:49

2024-04-12T07:49

украина

венгрия

словакия

дональд трамп

йенс столтенберг

петер сийярто

нато

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. НАТО вряд ли удастся создать новый фонд на 100 миллиардов долларов в помощь Украине, поскольку решение должно быть принято единогласно, а ряд стран, например Венгрия и Словакия, не готовы отдавать в фонд деньги из своего бюджета, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. "По-моему, согласовать создание фонда не удастся. Потому что пара стран в ЕС не готовы отдавать деньги и не хотят идти против Трампа перед выборами. Например, у Венгрии прекрасные отношения с Трампом. Остальные страны ведут себя аккуратно. Очевидно, словаки тоже не будут поддерживать. И мне интересно, как поведет себя Германия. Для принятия необходимо единогласное решение", - сказал Ногради. По его словам, многое будет зависеть от итогов выборов в США в ноябре, если на них победит экс-президент Дональд Трамп, то из идеи с фондом "ничего не выйдет". Эксперт также отметил, что для функционирования Украине нужно не менее 3 миллиардов долларов в месяц, таким образом 20 миллиардов в год для Киева будет мало. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи глав МИД стран альянса выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО в помощь Украине будет принят, поскольку не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство.

https://ria.ru/20240402/fond-1937426155.html

https://ria.ru/20240305/evropa-1931312453.html

украина

венгрия

словакия

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украина, венгрия, словакия, дональд трамп, йенс столтенберг, петер сийярто, нато, евросоюз