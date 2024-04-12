Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шансы создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/nogradi-1939502662.html
Эксперт оценил шансы создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины
Эксперт оценил шансы создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 12.04.2024
Эксперт оценил шансы создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины
НАТО вряд ли удастся создать новый фонд на 100 миллиардов долларов в помощь Украине, поскольку решение должно быть принято единогласно, а ряд стран, например... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:49
2024-04-12T07:49
украина
венгрия
словакия
дональд трамп
йенс столтенберг
петер сийярто
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. НАТО вряд ли удастся создать новый фонд на 100 миллиардов долларов в помощь Украине, поскольку решение должно быть принято единогласно, а ряд стран, например Венгрия и Словакия, не готовы отдавать в фонд деньги из своего бюджета, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. "По-моему, согласовать создание фонда не удастся. Потому что пара стран в ЕС не готовы отдавать деньги и не хотят идти против Трампа перед выборами. Например, у Венгрии прекрасные отношения с Трампом. Остальные страны ведут себя аккуратно. Очевидно, словаки тоже не будут поддерживать. И мне интересно, как поведет себя Германия. Для принятия необходимо единогласное решение", - сказал Ногради. По его словам, многое будет зависеть от итогов выборов в США в ноябре, если на них победит экс-президент Дональд Трамп, то из идеи с фондом "ничего не выйдет". Эксперт также отметил, что для функционирования Украине нужно не менее 3 миллиардов долларов в месяц, таким образом 20 миллиардов в год для Киева будет мало. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи глав МИД стран альянса выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО в помощь Украине будет принят, поскольку не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство.
https://ria.ru/20240402/fond-1937426155.html
https://ria.ru/20240305/evropa-1931312453.html
украина
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, словакия, дональд трамп, йенс столтенберг, петер сийярто, нато, евросоюз
Украина, Венгрия, Словакия, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз, В мире
В мире
Эксперт оценил шансы создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины

Эксперт Ногради: НАТО вряд ли создаст фонд на сто миллиардов долларов для Киева

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. НАТО вряд ли удастся создать новый фонд на 100 миллиардов долларов в помощь Украине, поскольку решение должно быть принято единогласно, а ряд стран, например Венгрия и Словакия, не готовы отдавать в фонд деньги из своего бюджета, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Столтенберг предложил создать фонд для Украины на сто миллиардов долларов
2 апреля, 19:14
"По-моему, согласовать создание фонда не удастся. Потому что пара стран в ЕС не готовы отдавать деньги и не хотят идти против Трампа перед выборами. Например, у Венгрии прекрасные отношения с Трампом. Остальные страны ведут себя аккуратно. Очевидно, словаки тоже не будут поддерживать. И мне интересно, как поведет себя Германия. Для принятия необходимо единогласное решение", - сказал Ногради.
По его словам, многое будет зависеть от итогов выборов в США в ноябре, если на них победит экс-президент Дональд Трамп, то из идеи с фондом "ничего не выйдет".
Эксперт также отметил, что для функционирования Украине нужно не менее 3 миллиардов долларов в месяц, таким образом 20 миллиардов в год для Киева будет мало.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи глав МИД стран альянса выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО в помощь Украине будет принят, поскольку не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Экс-генсек НАТО призвал Европу перейти к военной экономике
5 марта, 19:46
 
В миреУкраинаВенгрияСловакияДональд ТрампЙенс СтолтенбергПетер СийяртоНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала