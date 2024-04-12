https://ria.ru/20240412/niderlandy-1939651870.html

Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины

Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины - РИА Новости, 12.04.2024

Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины

Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, а также 3 миллиарда евро в следующем году, сообщил в пятницу... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:11

2024-04-12T16:11

2024-04-12T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

украина

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марк рютте

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ГААГА, 12 апр - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, а также 3 миллиарда евро в следующем году, сообщил в пятницу премьер-министр страны Марк Рютте в соцсети Х."Мы с министром обороны Оллонгрен, министром иностранных дел Брюинс Слот, министром внешней торговли ван Леувеном, министром финансов Вейенбергом в разговоре с Зеленским объявили, что Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку (Украины) в этом году. Это сверх уже согласованных 2 миллиардов евро", - написал Рютте.Также было решено, что Нидерланды выделят 3 миллиарда евро на военную помощь Киеву в 2025 году."Мы также выделим 400 миллионов евро на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры", - сообщил глава нидерландского правительства.Кроме того, как отметил Рютте, его страна продолжит тесно сотрудничать с Данией и Чехией для поставок Киеву большего количества боеприпасов и средств ПВО.Ранее на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов было зарезервировано 2 миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага выделит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, украина, киев, марк рютте