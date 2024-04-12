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Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 12.04.2024 (обновлено: 16:28 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/niderlandy-1939651870.html
Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины
Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины - РИА Новости, 12.04.2024
Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины
Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, а также 3 миллиарда евро в следующем году, сообщил в пятницу... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:11
2024-04-12T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
киев
марк рютте
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ГААГА, 12 апр - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, а также 3 миллиарда евро в следующем году, сообщил в пятницу премьер-министр страны Марк Рютте в соцсети Х."Мы с министром обороны Оллонгрен, министром иностранных дел Брюинс Слот, министром внешней торговли ван Леувеном, министром финансов Вейенбергом в разговоре с Зеленским объявили, что Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку (Украины) в этом году. Это сверх уже согласованных 2 миллиардов евро", - написал Рютте.Также было решено, что Нидерланды выделят 3 миллиарда евро на военную помощь Киеву в 2025 году."Мы также выделим 400 миллионов евро на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры", - сообщил глава нидерландского правительства.Кроме того, как отметил Рютте, его страна продолжит тесно сотрудничать с Данией и Чехией для поставок Киеву большего количества боеприпасов и средств ПВО.Ранее на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов было зарезервировано 2 миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага выделит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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в мире, нидерланды, украина, киев, марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Киев, Марк Рютте
Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины

Рютте: Нидерланды выделят Украине миллиард евро в этом году и три в следующем

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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ГААГА, 12 апр - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, а также 3 миллиарда евро в следующем году, сообщил в пятницу премьер-министр страны Марк Рютте в соцсети Х.
«
"Мы с министром обороны Оллонгрен, министром иностранных дел Брюинс Слот, министром внешней торговли ван Леувеном, министром финансов Вейенбергом в разговоре с Зеленским объявили, что Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку (Украины) в этом году. Это сверх уже согласованных 2 миллиардов евро", - написал Рютте.
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Также было решено, что Нидерланды выделят 3 миллиарда евро на военную помощь Киеву в 2025 году.
«
"Мы также выделим 400 миллионов евро на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры", - сообщил глава нидерландского правительства.
Кроме того, как отметил Рютте, его страна продолжит тесно сотрудничать с Данией и Чехией для поставок Киеву большего количества боеприпасов и средств ПВО.
Ранее на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов было зарезервировано 2 миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага выделит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаКиевМарк Рютте
 
 
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