Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины
Рютте: Нидерланды выделят Украине миллиард евро в этом году и три в следующем
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
ГААГА, 12 апр - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, а также 3 миллиарда евро в следующем году, сообщил в пятницу премьер-министр страны Марк Рютте в соцсети Х.
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"Мы с министром обороны Оллонгрен, министром иностранных дел Брюинс Слот, министром внешней торговли ван Леувеном, министром финансов Вейенбергом в разговоре с Зеленским объявили, что Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку (Украины) в этом году. Это сверх уже согласованных 2 миллиардов евро", - написал Рютте.
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Также было решено, что Нидерланды выделят 3 миллиарда евро на военную помощь Киеву в 2025 году.
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"Мы также выделим 400 миллионов евро на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры", - сообщил глава нидерландского правительства.
Ранее на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов было зарезервировано 2 миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага выделит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.