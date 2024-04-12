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Почти 7 миллиардов рублей поступило в МО от распоряжения недвижимостью - РИА Новости, 12.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:56 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/nedvizhimost-1939647684.html
Почти 7 миллиардов рублей поступило в МО от распоряжения недвижимостью
Почти 7 миллиардов рублей поступило в МО от распоряжения недвижимостью - РИА Новости, 12.04.2024
Почти 7 миллиардов рублей поступило в МО от распоряжения недвижимостью
Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что с начала 2024 года в муниципальные бюджеты городских округов Московской области от... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:56
2024-04-12T15:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что с начала 2024 года в муниципальные бюджеты городских округов Московской области от распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками поступило 6,9 миллиарда рублей. Это 31% от запланированных на текущий год 22,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова объяснила, что доходы в бюджеты муниципалитетов области увеличились на два миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такой рост связан с арендой и реализацией имущества, не используемого долгое время."Таким образом, бизнес получает недвижимость, недвижимость в свою очередь приобретает надлежащий вид, плюс рабочие места и дополнительные налоги в местный бюджет, и как итог – экономическая целесообразность для каждого из муниципалитетов", – отметила Наталья Адигамова.В числе городских округов, которые обеспечили наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за март, – Химки, Одинцовский городской округ, Мытищи и Красногорск.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 7 миллиардов рублей поступило в МО от распоряжения недвижимостью

© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской областиКапитальный ремонт взрослой поликлиники в Жуковском
Капитальный ремонт взрослой поликлиники в Жуковском - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что с начала 2024 года в муниципальные бюджеты городских округов Московской области от распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками поступило 6,9 миллиарда рублей. Это 31% от запланированных на текущий год 22,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова объяснила, что доходы в бюджеты муниципалитетов области увеличились на два миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такой рост связан с арендой и реализацией имущества, не используемого долгое время.
"Таким образом, бизнес получает недвижимость, недвижимость в свою очередь приобретает надлежащий вид, плюс рабочие места и дополнительные налоги в местный бюджет, и как итог – экономическая целесообразность для каждого из муниципалитетов", – отметила Наталья Адигамова.
В числе городских округов, которые обеспечили наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за март, – Химки, Одинцовский городской округ, Мытищи и Красногорск.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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