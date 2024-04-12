https://ria.ru/20240412/nedeli-1939495344.html

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 12.04.2024

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Взрывы раздались в Винницкой области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T05:41

2024-04-12T05:41

2024-04-12T05:41

в мире

винницкая область

украина

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в Винницкой области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее в области действовала воздушная тревога. "В Винницкой области раздались взрывы", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html

https://ria.ru/20240310/obekty-1932134206.html

винницкая область

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в мире, винницкая область, украина, вооруженные силы рф