https://ria.ru/20240412/nedeli-1939495344.html
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 12.04.2024
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Взрывы раздались в Винницкой области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T05:41
2024-04-12T05:41
2024-04-12T05:41
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в Винницкой области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее в области действовала воздушная тревога. "В Винницкой области раздались взрывы", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html
https://ria.ru/20240310/obekty-1932134206.html
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в мире, винницкая область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Винницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
"Зеркало недели": в Винницкой области прогремели взрывы