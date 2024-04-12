https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939688454.html

Небензя прокомментировал требования России к Украине

Небензя прокомментировал требования России к Украине - РИА Новости, 12.04.2024

Небензя прокомментировал требования России к Украине

Киев может выполнить требования России без ущерба собственной государственности и суверенитету, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:27

2024-04-12T18:27

2024-04-12T18:27

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ООН, 12 апр - РИА Новости. Киев может выполнить требования России без ущерба собственной государственности и суверенитету, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности", - сказал Небензя. Как указал постпред, если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир". "То, что Германии пришлось расстаться с нацизмом, а Японии с милитаризмом, не привело к исчезновению этих государств. Так почему этого не может сделать Украина, перестав при этом дискриминировать русский язык, русскоговорящих - и в четком соответствии с европейскими ценностями? Ответ на этот вопрос очень прост. Потому что такая Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю. И не для того они в нее 10 лет вкладывались", - заключил постпред.

https://ria.ru/20240412/print-1939683171.html

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224770.html

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