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Небензя прокомментировал требования России к Украине - РИА Новости, 12.04.2024
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18:27 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939688454.html
Небензя прокомментировал требования России к Украине
Небензя прокомментировал требования России к Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Небензя прокомментировал требования России к Украине
Киев может выполнить требования России без ущерба собственной государственности и суверенитету, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:27
2024-04-12T18:27
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ООН, 12 апр - РИА Новости. Киев может выполнить требования России без ущерба собственной государственности и суверенитету, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности", - сказал Небензя. Как указал постпред, если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир". "То, что Германии пришлось расстаться с нацизмом, а Японии с милитаризмом, не привело к исчезновению этих государств. Так почему этого не может сделать Украина, перестав при этом дискриминировать русский язык, русскоговорящих - и в четком соответствии с европейскими ценностями? Ответ на этот вопрос очень прост. Потому что такая Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю. И не для того они в нее 10 лет вкладывались", - заключил постпред.
https://ria.ru/20240412/print-1939683171.html
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в мире, украина, россия, киев, василий небензя, оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Василий Небензя, ООН
Небензя прокомментировал требования России к Украине

Небензя: Украина может выполнить требования РФ без ущерба своему суверенитету

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 12 апр - РИА Новости. Киев может выполнить требования России без ущерба собственной государственности и суверенитету, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности", - сказал Небензя.
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Как указал постпред, если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась.
По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир".
«
"То, что Германии пришлось расстаться с нацизмом, а Японии с милитаризмом, не привело к исчезновению этих государств. Так почему этого не может сделать Украина, перестав при этом дискриминировать русский язык, русскоговорящих - и в четком соответствии с европейскими ценностями? Ответ на этот вопрос очень прост. Потому что такая Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю. И не для того они в нее 10 лет вкладывались", - заключил постпред.
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