Небензя прокомментировал требования России к Украине
Небензя: Украина может выполнить требования РФ без ущерба своему суверенитету
© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 12 апр - РИА Новости. Киев может выполнить требования России без ущерба собственной государственности и суверенитету, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности", - сказал Небензя.
Как указал постпред, если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась.
По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир".
«
"То, что Германии пришлось расстаться с нацизмом, а Японии с милитаризмом, не привело к исчезновению этих государств. Так почему этого не может сделать Украина, перестав при этом дискриминировать русский язык, русскоговорящих - и в четком соответствии с европейскими ценностями? Ответ на этот вопрос очень прост. Потому что такая Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю. И не для того они в нее 10 лет вкладывались", - заключил постпред.
Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС
24 февраля, 00:34