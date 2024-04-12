https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939679497.html
Небензя надеется, что США объяснят перевод средств компании Burisma
Небензя надеется, что США объяснят перевод средств компании Burisma - РИА Новости, 12.04.2024
Небензя надеется, что США объяснят перевод средств компании Burisma
Россия рассчитывает, что США дадут разъяснения по поводу денежных средств, направлявшихся через компанию Burisma для осуществления терактов на территории РФ,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:56
2024-04-12T17:56
2024-04-12T17:56
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Россия рассчитывает, что США дадут разъяснения по поводу денежных средств, направлявшихся через компанию Burisma для осуществления терактов на территории РФ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Следственный комитет России выявил, что денежные средства для осуществления терактов на нашей территории поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma holdings, членом наблюдательного совета которой с 2014 года является небезызвестный Хантер Байден. Рассчитываем, что американские коллеги дадут нам все необходимые разъяснения на этот счет", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240206/terakty-1925817964.html
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Россия, США, Украина, Василий Небензя, Хантер Байден, ООН, Burisma Holdings, В мире
Небензя надеется, что США объяснят перевод средств компании Burisma
Небензя: РФ ждет объяснений по поводу средств, шедших через Burisma для терактов