https://ria.ru/20240412/navodnenie-1939719195.html

В Оренбургской области затоплено примерно 12 тысяч жилых домов

В Оренбургской области затоплено примерно 12 тысяч жилых домов - РИА Новости, 12.04.2024

В Оренбургской области затоплено примерно 12 тысяч жилых домов

Порядка 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:34

2024-04-12T21:34

2024-04-12T21:34

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939113541_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_f6373a183aa3960b26bba39355a6e9e4.jpg

ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Порядка 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале. "На вечер 12 апреля на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены: 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка", - говорится в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938749969.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия, жилье