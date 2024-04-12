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В Оренбургской области затоплено примерно 12 тысяч жилых домов - РИА Новости, 12.04.2024
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21:34 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/navodnenie-1939719195.html
В Оренбургской области затоплено примерно 12 тысяч жилых домов
В Оренбургской области затоплено примерно 12 тысяч жилых домов - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбургской области затоплено примерно 12 тысяч жилых домов
Порядка 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:34
2024-04-12T21:34
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
жилье
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Порядка 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале. "На вечер 12 апреля на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены: 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка", - говорится в сообщении правительства региона.
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия, жилье
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Жилье
В Оренбургской области затоплено примерно 12 тысяч жилых домов

В Оренбуржье затоплено 12 тысяч жилых домов и 16,5 тысячи приусадебных участков

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области
Затопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Затопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Порядка 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.
"На вечер 12 апреля на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены: 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка", - говорится в сообщении правительства региона.
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Оренбургские власти рассказали о ситуации с наводнением в регионе
9 апреля, 08:54
 
Оренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024ПроисшествияЖилье
 
 
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