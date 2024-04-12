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Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС - РИА Новости, 12.04.2024
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11:04 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/navodnenie-1939547015.html
Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС
Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС - РИА Новости, 12.04.2024
Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС
Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей, сообщила оренбургская мэрия в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:04
2024-04-12T11:04
оренбургская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей, сообщила оренбургская мэрия в своем Telegram-канале. "Депутаты Заксобрания Оренбургской области перераспределили бюджетные средства в связи с паводком. Это сделано, чтобы жители могли получать компенсации и дальше. По инициативе губернатора из резервного фонда на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Поправки позволят обеспечить непрерывность социальных выплат пострадавшим от паводка и дадут возможность муниципалитетам начинать процедуры контрактации на мероприятия по устранению последствий ЧС, сообщает мэрия со ссылкой на председателя комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике заксобрания Оренбургской области Сергея Бабина.
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оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС

В Оренбуржье выделили десять миллиардов рублей на ликвидацию последствий ЧС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНаводнение в Оренбурге
Наводнение в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Наводнение в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей, сообщила оренбургская мэрия в своем Telegram-канале.
"Депутаты Заксобрания Оренбургской области перераспределили бюджетные средства в связи с паводком. Это сделано, чтобы жители могли получать компенсации и дальше. По инициативе губернатора из резервного фонда на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Поправки позволят обеспечить непрерывность социальных выплат пострадавшим от паводка и дадут возможность муниципалитетам начинать процедуры контрактации на мероприятия по устранению последствий ЧС, сообщает мэрия со ссылкой на председателя комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике заксобрания Оренбургской области Сергея Бабина.
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