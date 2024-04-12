https://ria.ru/20240412/navodnenie-1939547015.html

Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС

Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС - РИА Новости, 12.04.2024

Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей, сообщила оренбургская мэрия в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:04

2024-04-12T11:04

2024-04-12T11:04

оренбургская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей, сообщила оренбургская мэрия в своем Telegram-канале. "Депутаты Заксобрания Оренбургской области перераспределили бюджетные средства в связи с паводком. Это сделано, чтобы жители могли получать компенсации и дальше. По инициативе губернатора из резервного фонда на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Поправки позволят обеспечить непрерывность социальных выплат пострадавшим от паводка и дадут возможность муниципалитетам начинать процедуры контрактации на мероприятия по устранению последствий ЧС, сообщает мэрия со ссылкой на председателя комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике заксобрания Оренбургской области Сергея Бабина.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024