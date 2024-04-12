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Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС
Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС - РИА Новости, 12.04.2024
Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС
Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей, сообщила оренбургская мэрия в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:04
2024-04-12T11:04
2024-04-12T11:04
оренбургская область
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей, сообщила оренбургская мэрия в своем Telegram-канале. "Депутаты Заксобрания Оренбургской области перераспределили бюджетные средства в связи с паводком. Это сделано, чтобы жители могли получать компенсации и дальше. По инициативе губернатора из резервного фонда на ликвидацию последствий аномального паводка выделено 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Поправки позволят обеспечить непрерывность социальных выплат пострадавшим от паводка и дадут возможность муниципалитетам начинать процедуры контрактации на мероприятия по устранению последствий ЧС, сообщает мэрия со ссылкой на председателя комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике заксобрания Оренбургской области Сергея Бабина.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Из резервного фонда бюджета Оренбуржья выделили средства на ликвидацию ЧС
В Оренбуржье выделили десять миллиардов рублей на ликвидацию последствий ЧС