https://ria.ru/20240412/natsizm-1939702073.html

Экс-военная из США рассказала, кого объединил нацизм на Украине

Экс-военная из США рассказала, кого объединил нацизм на Украине - РИА Новости, 12.04.2024

Экс-военная из США рассказала, кого объединил нацизм на Украине

Нацизм на Украине после переворота 2014 года объединил в этой стране тех людей, которые "делают то, что нужно США и НАТО", заявила на заседании СБ ООН бывший... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:45

2024-04-12T19:45

2024-04-12T19:45

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ООН, 12 апр – РИА Новости. Нацизм на Украине после переворота 2014 года объединил в этой стране тех людей, которые "делают то, что нужно США и НАТО", заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Нацизм – явление на публике редкое и всегда подвергается осуждению. Но на Украине он объединил тех людей, которые делали бы то, что нужно США и НАТО", - сказала Квятковски. По ее мнению, марионеточный режим, пришедший к власти в Киве в 2014 году, "охватил своего рода украинский национализм, который в значительной степени опирался на украинскую нацистскую идеологию". Она напомнила, что сенаторы США и руководители НАТО продолжают радоваться "хорошей инвестиции", говоря о поставках оружия Киеву. "Западная поддержка оружием, слежением и разведданными, равно как и дипломатическая помощь, позволили Киеву в течение восьми лет осуществлять атаки на Донбасс", - указала Квятковски. "Без этой западной поддержки и помощи, а также нескрываемой ненависти США и НАТО к России минские договоренности могли бы исполняться в более полном объеме и в итоге мирные договоренности могли бы быть достигнуты без войны", - добавила она.

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933690153.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937220935.html

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в мире, сша, украина, киев, нато, оон, министерство обороны сша