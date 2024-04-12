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Экс-военная из США рассказала, кого объединил нацизм на Украине - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/natsizm-1939702073.html
Экс-военная из США рассказала, кого объединил нацизм на Украине
Экс-военная из США рассказала, кого объединил нацизм на Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Экс-военная из США рассказала, кого объединил нацизм на Украине
Нацизм на Украине после переворота 2014 года объединил в этой стране тех людей, которые "делают то, что нужно США и НАТО", заявила на заседании СБ ООН бывший... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:45
2024-04-12T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Нацизм на Украине после переворота 2014 года объединил в этой стране тех людей, которые "делают то, что нужно США и НАТО", заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Нацизм – явление на публике редкое и всегда подвергается осуждению. Но на Украине он объединил тех людей, которые делали бы то, что нужно США и НАТО", - сказала Квятковски. По ее мнению, марионеточный режим, пришедший к власти в Киве в 2014 году, "охватил своего рода украинский национализм, который в значительной степени опирался на украинскую нацистскую идеологию". Она напомнила, что сенаторы США и руководители НАТО продолжают радоваться "хорошей инвестиции", говоря о поставках оружия Киеву. "Западная поддержка оружием, слежением и разведданными, равно как и дипломатическая помощь, позволили Киеву в течение восьми лет осуществлять атаки на Донбасс", - указала Квятковски. "Без этой западной поддержки и помощи, а также нескрываемой ненависти США и НАТО к России минские договоренности могли бы исполняться в более полном объеме и в итоге мирные договоренности могли бы быть достигнуты без войны", - добавила она.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933690153.html
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937220935.html
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в мире, сша, украина, киев, нато, оон, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, НАТО, ООН, Министерство обороны США
Экс-военная из США рассказала, кого объединил нацизм на Украине

Эксперт: нацизм на Украине объединил людей, действующих в интересах США и НАТО

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Нацизм на Украине после переворота 2014 года объединил в этой стране тех людей, которые "делают то, что нужно США и НАТО", заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
«
"Нацизм – явление на публике редкое и всегда подвергается осуждению. Но на Украине он объединил тех людей, которые делали бы то, что нужно США и НАТО", - сказала Квятковски.
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По ее мнению, марионеточный режим, пришедший к власти в Киве в 2014 году, "охватил своего рода украинский национализм, который в значительной степени опирался на украинскую нацистскую идеологию".
Она напомнила, что сенаторы США и руководители НАТО продолжают радоваться "хорошей инвестиции", говоря о поставках оружия Киеву.
«
"Западная поддержка оружием, слежением и разведданными, равно как и дипломатическая помощь, позволили Киеву в течение восьми лет осуществлять атаки на Донбасс", - указала Квятковски.
«
"Без этой западной поддержки и помощи, а также нескрываемой ненависти США и НАТО к России минские договоренности могли бы исполняться в более полном объеме и в итоге мирные договоренности могли бы быть достигнуты без войны", - добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевНАТОООНМинистерство обороны США
 
 
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