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В Химках наградили сотрудников НПО Лавочкина в честь Дня космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024
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17:28 12.04.2024
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В Химках наградили сотрудников НПО Лавочкина в честь Дня космонавтики
В Химках наградили сотрудников НПО Лавочкина в честь Дня космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024
В Химках наградили сотрудников НПО Лавочкина в честь Дня космонавтики
Специалистов научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина городского округа Химки поздравили с Днем космонавтики, им вручили благодарственные... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:28
2024-04-12T17:28
космос - риа наука
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
энергомаш
нпо имени с. а. лавочкина
день космонавтики
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалистов научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина городского округа Химки поздравили с Днем космонавтики, им вручили благодарственные письма и особенные презенты – золотые почетные знаки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "Многие наши жители работают в космической отрасли и вносят свой вклад в освоение космоса. "Энергомаш", НПО Лавочкина, "Факел", "Искра" — тысячи сотрудников этих уникальных передовых предприятий достойно продолжают дело своих великих предшественников", – отметил глава Химок Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. Одна из награжденных сотрудниц предприятия Галина Самарина работает в НПО имени Лавочкина более 40 лет. "Я решила связать свою жизнь с этой отраслью совершенно случайно. После окончания вуза искала работу и, так как я химчанка, мне очень удобно, что предприятие находится рядом, и родственники работали здесь. Как после вуза пришла сюда работать, так и не увольнялась", – рассказала Самарина. История Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина ведет свой отсчет с апреля 1937 года, когда было принято решение о создании авиационного производства. За два десятилетия возглавляемое Семеном Алексеевичем Лавочкиным опытно-конструкторское бюро из небольшой группы конструкторов превратилось в крупнейшее и одно из лучших авиационно-ракетных КБ страны. С 1965 года предприятие начало заниматься разработкой и созданием автоматических космических станций для исследования Луны, Венеры, Марса, искусственных спутников Земли, а также станций, выводимых в космос в прикладных интересах. Кроме того, стали осуществляться работы по изготовлению и эксплуатации разгонных блоков для выведения космических аппаратов на заданные орбиты.
https://ria.ru/20240412/khimki-1939662336.html
химки
московская область (подмосковье)
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космос - риа наука, химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), энергомаш, нпо имени с. а. лавочкина, день космонавтики, московская область (подмосковье)
Космос - РИА Наука, Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Энергомаш, НПО имени С. А. Лавочкина, День космонавтики, Московская область (Подмосковье)

В Химках наградили сотрудников НПО Лавочкина в честь Дня космонавтики

© Фото : администрация городского округа ХимкиВ Химках наградили сотрудников НПО Лавочкина в честь Дня космонавтики
В Химках наградили сотрудников НПО Лавочкина в честь Дня космонавтики - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : администрация городского округа Химки
В Химках наградили сотрудников НПО Лавочкина в честь Дня космонавтики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалистов научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина городского округа Химки поздравили с Днем космонавтики, им вручили благодарственные письма и особенные презенты – золотые почетные знаки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Многие наши жители работают в космической отрасли и вносят свой вклад в освоение космоса. "Энергомаш", НПО Лавочкина, "Факел", "Искра" — тысячи сотрудников этих уникальных передовых предприятий достойно продолжают дело своих великих предшественников", – отметил глава Химок Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.
Одна из награжденных сотрудниц предприятия Галина Самарина работает в НПО имени Лавочкина более 40 лет.
«
"Я решила связать свою жизнь с этой отраслью совершенно случайно. После окончания вуза искала работу и, так как я химчанка, мне очень удобно, что предприятие находится рядом, и родственники работали здесь. Как после вуза пришла сюда работать, так и не увольнялась", – рассказала Самарина.
История Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина ведет свой отсчет с апреля 1937 года, когда было принято решение о создании авиационного производства. За два десятилетия возглавляемое Семеном Алексеевичем Лавочкиным опытно-конструкторское бюро из небольшой группы конструкторов превратилось в крупнейшее и одно из лучших авиационно-ракетных КБ страны.
День космонавтики отметили в НПО Энергомаш в Химках - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках
Вчера, 16:58
С 1965 года предприятие начало заниматься разработкой и созданием автоматических космических станций для исследования Луны, Венеры, Марса, искусственных спутников Земли, а также станций, выводимых в космос в прикладных интересах. Кроме того, стали осуществляться работы по изготовлению и эксплуатации разгонных блоков для выведения космических аппаратов на заданные орбиты.
 
Космос - РИА НаукаХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)ЭнергомашНПО имени С. А. ЛавочкинаДень космонавтикиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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