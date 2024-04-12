https://ria.ru/20240412/naberezhnaya-1939563771.html

Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине

Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине - РИА Новости, 12.04.2024

Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине

Преображение городского пляжа началось в городе Губкине Белгородской области, здесь появятся разнообразные зоны для комфортного отдыха, рассказал губернатор... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:12

2024-04-12T12:12

2024-04-12T12:12

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

губкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939561364_0:60:573:382_1920x0_80_0_0_3631f785de0d519d3eb3e098cdc5ca4b.jpg

БЕЛГОРОД, 12 апр – РИА Новости. Преображение городского пляжа началось в городе Губкине Белгородской области, здесь появятся разнообразные зоны для комфортного отдыха, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он рассказал о том, что благоустройство проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сейчас начинается второй этап реализации проекта по благоустройству набережной реки Осколец в районе лесопляжа. "Большой масштабный проект, сумма 240 миллионов рублей. Много очень разных комфортных зон: и для барбекю, и для занятий йогой, и для любителей рыбалки, спортивные детские площадки, тихие зоны. Всё для того, чтобы каждый мог найти себе уютное место и прийти отдохнуть на берегу реки", - написал Гладков и выразил уверенность в том, что после того, как проект будет сдан, сюда будут приходить не только жители близлежащих улиц, но и жители других населённых пунктов области и других областей. Как сообщили в правительстве региона, проект "Губкин-Лесопляж" вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Уже ведутся подготовительные работы: расчистка площадей от кустарника и мелколесья, уборка прибрежной полосы зеркала воды, валка деревьев, разборка старых асфальтобетонных конструкций и другие. "Новое пространство будет включать такие функциональные зоны, как расширенная сеть пешеходных эко-троп, пирсы для семейной рыбалки, зона для пикников и барбекю, место для занятия йогой, детская и спортивная площадки, а также площадка для выгула собак", — пояснили в правительстве. В 2024 году в Белгородской области запланировано благоустроить 31 территорию, из которых 28 общественных пространств и три дворовые территории МКД. Кроме того, будут реализованы ещё два проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Строитель и Алексеевка. Всего с момента реализации проекта в регионе благоустроенно 239 общественных пространств.

https://ria.ru/20240410/kapremont-1939073559.html

белгородская область

губкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков, губкин