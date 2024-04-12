https://ria.ru/20240412/naberezhnaya-1939563771.html
Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине
Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине - РИА Новости, 12.04.2024
Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине
Преображение городского пляжа началось в городе Губкине Белгородской области, здесь появятся разнообразные зоны для комфортного отдыха, рассказал губернатор... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:12
2024-04-12T12:12
2024-04-12T12:12
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
губкин
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БЕЛГОРОД, 12 апр – РИА Новости. Преображение городского пляжа началось в городе Губкине Белгородской области, здесь появятся разнообразные зоны для комфортного отдыха, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он рассказал о том, что благоустройство проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сейчас начинается второй этап реализации проекта по благоустройству набережной реки Осколец в районе лесопляжа. "Большой масштабный проект, сумма 240 миллионов рублей. Много очень разных комфортных зон: и для барбекю, и для занятий йогой, и для любителей рыбалки, спортивные детские площадки, тихие зоны. Всё для того, чтобы каждый мог найти себе уютное место и прийти отдохнуть на берегу реки", - написал Гладков и выразил уверенность в том, что после того, как проект будет сдан, сюда будут приходить не только жители близлежащих улиц, но и жители других населённых пунктов области и других областей. Как сообщили в правительстве региона, проект "Губкин-Лесопляж" вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Уже ведутся подготовительные работы: расчистка площадей от кустарника и мелколесья, уборка прибрежной полосы зеркала воды, валка деревьев, разборка старых асфальтобетонных конструкций и другие. "Новое пространство будет включать такие функциональные зоны, как расширенная сеть пешеходных эко-троп, пирсы для семейной рыбалки, зона для пикников и барбекю, место для занятия йогой, детская и спортивная площадки, а также площадка для выгула собак", — пояснили в правительстве. В 2024 году в Белгородской области запланировано благоустроить 31 территорию, из которых 28 общественных пространств и три дворовые территории МКД. Кроме того, будут реализованы ещё два проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Строитель и Алексеевка. Всего с момента реализации проекта в регионе благоустроенно 239 общественных пространств.
https://ria.ru/20240410/kapremont-1939073559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вячеслав гладков, губкин
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Губкин
БЕЛГОРОД, 12 апр – РИА Новости. Преображение городского пляжа началось в городе Губкине Белгородской области, здесь появятся разнообразные зоны для комфортного отдыха, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он рассказал о том, что благоустройство проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сейчас начинается второй этап реализации проекта по благоустройству набережной реки Осколец в районе лесопляжа.
"Большой масштабный проект, сумма 240 миллионов рублей. Много очень разных комфортных зон: и для барбекю, и для занятий йогой, и для любителей рыбалки, спортивные детские площадки, тихие зоны. Всё для того, чтобы каждый мог найти себе уютное место и прийти отдохнуть на берегу реки", - написал Гладков и выразил уверенность в том, что после того, как проект будет сдан, сюда будут приходить не только жители близлежащих улиц, но и жители других населённых пунктов области и других областей.
Как сообщили в правительстве региона, проект "Губкин-Лесопляж" вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Уже ведутся подготовительные работы: расчистка площадей от кустарника и мелколесья, уборка прибрежной полосы зеркала воды, валка деревьев, разборка старых асфальтобетонных конструкций и другие.
"Новое пространство будет включать такие функциональные зоны, как расширенная сеть пешеходных эко-троп, пирсы для семейной рыбалки, зона для пикников и барбекю, место для занятия йогой, детская и спортивная площадки, а также площадка для выгула собак", — пояснили в правительстве.
В 2024 году в Белгородской области запланировано благоустроить 31 территорию, из которых 28 общественных пространств и три дворовые территории МКД. Кроме того, будут реализованы ещё два проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Строитель и Алексеевка
. Всего с момента реализации проекта в регионе благоустроенно 239 общественных пространств.