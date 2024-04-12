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Юрист объяснил, как правило “второй руки” спасет пенсионеров от мошенников - РИА Новости, 12.04.2024
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02:17 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/moshenniki-1939479071.html
Юрист объяснил, как правило “второй руки” спасет пенсионеров от мошенников
Юрист объяснил, как правило “второй руки” спасет пенсионеров от мошенников - РИА Новости, 12.04.2024
Юрист объяснил, как правило “второй руки” спасет пенсионеров от мошенников
Законодательное закрепление механизма "второй руки" для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян, который поддержал Банк России, позволит упорядочить РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T02:17
2024-04-12T02:17
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
мошенники
пенсионеры
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Законодательное закрепление механизма "второй руки" для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян, который поддержал Банк России, позволит упорядочить эту сферу, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Необходимость получать согласие близкого родственника или доверенного лица на перевод денег или взятие кредита обсуждалась довольно давно, но вызывала много споров. Ее критиковали за “нарушение прав человека” в принятии решений и ограничение операций банковской системы.“Но время показало, что более эффективной защиты, чем правило &quot;второй руки&quot;, пока еще никто не придумал”, — считает Соловьев.Дело в том, что мошенники в последнее время активизировались, и их главная мишень - пожилые граждане, которые стабильно попадаются на старые и новые трюки. Главное - заинтересовать, вызвать доверие, а там жертва уже не может соскочить с крючка и послушно переводит негодяям все деньги. И только второй человек на стадии взятия кредита или перевода денег способен разрушить всю схему мошенников, заключил юрист.
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россия, иван соловьев (юрист), мошенничество, мошенники, пенсионеры, общество
Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество, мошенники, Пенсионеры, Общество
Юрист объяснил, как правило “второй руки” спасет пенсионеров от мошенников

Юрист Соловьев: механизм "второй руки" даст защиту пенсионерам от мошенников

© Depositphotos.com / leungchopanЖенщина держит в руках смартфон и банковскую карту
Женщина держит в руках смартфон и банковскую карту - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Женщина держит в руках смартфон и банковскую карту. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Законодательное закрепление механизма "второй руки" для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян, который поддержал Банк России, позволит упорядочить эту сферу, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Необходимость получать согласие близкого родственника или доверенного лица на перевод денег или взятие кредита обсуждалась довольно давно, но вызывала много споров. Ее критиковали за “нарушение прав человека” в принятии решений и ограничение операций банковской системы.
«

“Но время показало, что более эффективной защиты, чем правило "второй руки", пока еще никто не придумал”, — считает Соловьев.

Дело в том, что мошенники в последнее время активизировались, и их главная мишень - пожилые граждане, которые стабильно попадаются на старые и новые трюки. Главное - заинтересовать, вызвать доверие, а там жертва уже не может соскочить с крючка и послушно переводит негодяям все деньги. И только второй человек на стадии взятия кредита или перевода денег способен разрушить всю схему мошенников, заключил юрист.
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