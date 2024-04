В Тихом океане спасли моряков, выложивших слово "помогите" листьями

https://ria.ru/20240412/moryaki-1939609809.html

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Трое моряков, путешествующих в Тихом океане и застрявших на маленьком острове в районе Микронезии в результате неисправности лодки, были спасены благодаря выложенному на пляже пальмовыми листьями слову "HELP" ("помогите" - англ.), сообщает телеканал CBS. "Трое моряков, застрявших на крошечном острове в Тихом океане, были спасены после того, как они выложили на пляже пальмовыми листьями HELP", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление береговой охраны США. Как отмечается, все моряки были опытными, но в результате выхода из строя двигателя лодки они застряли на необитаемом острове. Телеканал сообщает, что спустя шесть дней после начала их путешествия береговая охрана США получила сигнал бедствия от родственника пропавших и сразу начала совместную с ВМС спасательную операцию. Также сообщается, что через восемь дней после исчезновения моряков участвовавший в поисках самолёт обнаружил на Микронезийском архипелаге слово HELP, выложенное на пляже пальмовыми листьями. После этого на место был направлен катер береговой охраны, который успешно доставил моряков домой. "Этот акт изобретательности сыграл решающую роль в направлении усилий по спасению прямо к месту их расположения", - приводит телеканал слова координатора спасательной миссии, лейтенанта Челси Гарсии.

