https://ria.ru/20240412/moor-1939554096.html

Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля

Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля - РИА Новости, 12.04.2024

Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля

Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:41

2024-04-12T11:41

2024-04-12T11:45

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала."Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля, пики - 23-25 апреля", - сказал Моор.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

тюменская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия