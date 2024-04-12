Рейтинг@Mail.ru
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 12.04.2024 (обновлено: 11:45 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/moor-1939554096.html
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля - РИА Новости, 12.04.2024
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля
Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:41
2024-04-12T11:45
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938600348_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_8b0d6a9b13112b3f16a7a04bd0cd0050.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала."Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля, пики - 23-25 апреля", - сказал Моор.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938600348_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d940dd3e5eeba5ea4dd6d135afe6a906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля

Губернатор Моор: пик паводка в Тюменской области ожидают 23-25 апреля

© Baranov_VasiliyПаводок в Тюменской области
Паводок в Тюменской области
© Baranov_Vasiliy
Паводок в Тюменской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала.
"Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля, пики - 23-25 апреля", - сказал Моор.
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
10 апреля, 07:56
 
Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала