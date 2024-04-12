https://ria.ru/20240412/moor-1939554096.html
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля - РИА Новости, 12.04.2024
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля
Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:41
2024-04-12T11:41
2024-04-12T11:45
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала."Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля, пики - 23-25 апреля", - сказал Моор.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля
Губернатор Моор: пик паводка в Тюменской области ожидают 23-25 апреля