https://ria.ru/20240412/moneta-1939637775.html

В Приднестровье выпустили монету к 60-летию полета "Восхода-1"

В Приднестровье выпустили монету к 60-летию полета "Восхода-1" - РИА Новости, 12.04.2024

В Приднестровье выпустили монету к 60-летию полета "Восхода-1"

Приднестровский республиканский банк в День космонавтики выпустил малотиражную серебряную монету, посвященную 60-летию полета космического корабля "Восход-1". РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:06

2024-04-12T15:06

2024-04-12T15:06

космос - риа наука

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Приднестровский республиканский банк в День космонавтики выпустил малотиражную серебряную монету, посвященную 60-летию полета космического корабля "Восход-1". "С 12 апреля 2024 года в обращение вводятся памятные серебряные монеты Приднестровского республиканского банка номиналом 20 рублей "60 лет полету первого многоместного пилотируемого космического корабля Восход-1" серии "Освоение космоса", - сообщает пресс-служба центробанка непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. На лицевой стороне монеты в центре изображен герб Приднестровья, практически точная копия герба Советской Молдавии. По кругу расположены надписи: вверху - "Приднестровский республиканский банк" и номинал монеты, в нижней части под гербом - год выпуска. На оборотной стороне в центре – цветное изображение космического корабля Восход-1 в открытом космосе; вверху справа – надпись "Восход-1"; внизу слева – портреты космонавтов В.М. Комарова, К.П. Феоктистова, Б.Б. Егорова; по кругу – надпись "Первый многоместный пилотируемый космический корабль". Двадцать приднестровских рублей составляют 1,25 доллара по текущему курсу. Монета отчеканена из серебра 925 пробы. Качество: пруф – лайк, с цветным изображением. Ее диаметр составляет 39 миллиметров, масса – 31,1 грамма, тираж – 100 экземпляров.

https://ria.ru/20240318/moneta-1934103512.html

https://ria.ru/20240412/den_kosmonavtiki-1939079312.html

приднестровская молдавская республика

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космос - риа наука, приднестровская молдавская республика