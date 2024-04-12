https://ria.ru/20240412/moldaviya-1939557784.html

Граждане Молдавии не позволят объединить страну с Румынией, заявил Додон

Граждане Молдавии не позволят объединить страну с Румынией, заявил Додон - РИА Новости, 12.04.2024

Граждане Молдавии не позволят объединить страну с Румынией, заявил Додон

Граждане Молдавии не позволят Бухаресту реализовать сценарий объединения республики с Румынией, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон, в эфире... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:54

2024-04-12T11:54

2024-04-12T11:54

в мире

молдавия

румыния

днестр

игорь додон

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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Граждане Молдавии не позволят Бухаресту реализовать сценарий объединения республики с Румынией, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон, в эфире видеотрансляции в соцсетях. В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Оппозиция парламента требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность". "Послушайте, что говорит премьер Румынии: "Мы хотим объединения с Молдавией, это наша земля". Умерьте свои аппетиты, господин премьер-министр. Это наша земля, не ваша! Мы, граждане Молдавии, не позволим реализоваться вашим сценариям", - заявил Додон. Он подчеркнул, что Молдавия - независимая, суверенная страна, где "у власти находятся временщики", которые и сами являются румынскими гражданами. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html

https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, румыния, днестр, игорь додон