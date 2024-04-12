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Сотрудники военкомата проводят мобилизацию в Киевском метрополитене - РИА Новости, 12.04.2024
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10:04 12.04.2024 (обновлено: 10:20 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/mobilizatsiya-1939533897.html
Сотрудники военкомата проводят мобилизацию в Киевском метрополитене
Сотрудники военкомата проводят мобилизацию в Киевском метрополитене - РИА Новости, 12.04.2024
Сотрудники военкомата проводят мобилизацию в Киевском метрополитене
Около десятка сотрудников военкомата на одной из станций метро в Киеве проверяют у мужчин документы, некоторых забирают в автобус, сообщило украинское издание... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:04
2024-04-12T10:20
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Около десятка сотрудников военкомата на одной из станций метро в Киеве проверяют у мужчин документы, некоторых забирают в автобус, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "На одной из станций метро в Киеве высадился целый "десант" из сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Военкомов около десятка. Они проверяют документы у мужчин, а некоторых приглашают пройти в белый автобус. То есть, судя по всему, идут мобилизационные мероприятия", - говорится в сообщении. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, киевский метрополитен
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Киевский метрополитен
Сотрудники военкомата проводят мобилизацию в Киевском метрополитене

Около десятка сотрудников военкомата забирают мужчин в Киевском метрополитене

© AP Photo / Felipe DanaРабота киевского метрополитена
Работа киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Работа киевского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Около десятка сотрудников военкомата на одной из станций метро в Киеве проверяют у мужчин документы, некоторых забирают в автобус, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"На одной из станций метро в Киеве высадился целый "десант" из сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Военкомов около десятка. Они проверяют документы у мужчин, а некоторых приглашают пройти в белый автобус. То есть, судя по всему, идут мобилизационные мероприятия", - говорится в сообщении.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Без мобилизации женщин Украина будет уничтожена, заявили в Раде
11 апреля, 17:43
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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