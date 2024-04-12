Сотрудники военкомата проводят мобилизацию в Киевском метрополитене
Около десятка сотрудников военкомата забирают мужчин в Киевском метрополитене
© AP Photo / Felipe DanaРабота киевского метрополитена
© AP Photo / Felipe Dana
Работа киевского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Около десятка сотрудников военкомата на одной из станций метро в Киеве проверяют у мужчин документы, некоторых забирают в автобус, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"На одной из станций метро в Киеве высадился целый "десант" из сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Военкомов около десятка. Они проверяют документы у мужчин, а некоторых приглашают пройти в белый автобус. То есть, судя по всему, идут мобилизационные мероприятия", - говорится в сообщении.
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Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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