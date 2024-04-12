https://ria.ru/20240412/mitsotakis-1939486803.html

Премьер Греции принял приглашение посетить мирную конференцию по Украине

Премьер Греции принял приглашение посетить мирную конференцию по Украине - РИА Новости, 12.04.2024

Премьер Греции принял приглашение посетить мирную конференцию по Украине

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским принял его приглашение посетить мирную конференцию по Украине, которая... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T02:14

2024-04-12T02:14

2024-04-12T02:14

в мире

россия

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швейцария

владимир зеленский

кириакос мицотакис

владимир хохлов

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским принял его приглашение посетить мирную конференцию по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии. "У меня была возможность встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Я вновь подтвердил нашу непоколебимую поддержку Украины и принял его приглашение принять участие в предстоящем глобальном саммите мира в Швейцарии", - написал премьер на своей странице в соцсети X. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, издав соответствующий указ. В конце ноября глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939436944.html

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939185841.html

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в мире, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, кириакос мицотакис, владимир хохлов