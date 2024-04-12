https://ria.ru/20240412/minsk-1939593488.html

Песков прокомментировал возможность переговоров России и Украины в Минске

Песков прокомментировал возможность переговоров России и Украины в Минске - РИА Новости, 12.04.2024

Песков прокомментировал возможность переговоров России и Украины в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным предположение, что Минск может стать площадкой для переговоров России и Украины. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:11

2024-04-12T13:11

2024-04-12T13:11

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специальная военная операция на украине

политика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным предположение, что Минск может стать площадкой для переговоров России и Украины. Журналисты задали Пескову вопрос, могут ли переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко означать, что Минск станет площадкой для переговоров РФ и Украины. "Нет, пока нет. Пока никаких деталей нет на этот счет. Это все пока преждевременно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html

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россия, минск, украина, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко, политика