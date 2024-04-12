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Песков прокомментировал возможность переговоров России и Украины в Минске - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/minsk-1939593488.html
Песков прокомментировал возможность переговоров России и Украины в Минске
Песков прокомментировал возможность переговоров России и Украины в Минске - РИА Новости, 12.04.2024
Песков прокомментировал возможность переговоров России и Украины в Минске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным предположение, что Минск может стать площадкой для переговоров России и Украины. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:11
2024-04-12T13:11
россия
минск
украина
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
политика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным предположение, что Минск может стать площадкой для переговоров России и Украины. Журналисты задали Пескову вопрос, могут ли переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко означать, что Минск станет площадкой для переговоров РФ и Украины. "Нет, пока нет. Пока никаких деталей нет на этот счет. Это все пока преждевременно", - сказал Песков.
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россия, минск, украина, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Минск, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине, Политика
Песков прокомментировал возможность переговоров России и Украины в Минске

Песков назвал разговоры о площадке для переговоров с Украиной преждевременными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным предположение, что Минск может стать площадкой для переговоров России и Украины.
Журналисты задали Пескову вопрос, могут ли переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко означать, что Минск станет площадкой для переговоров РФ и Украины.
«
"Нет, пока нет. Пока никаких деталей нет на этот счет. Это все пока преждевременно", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинскУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
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