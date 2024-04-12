https://ria.ru/20240412/minpromtorg-1939617886.html

Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов

Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов - РИА Новости, 12.04.2024

Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов

Минпромторг РФ предлагает продлить еще на полгода - до 31 октября - запрет вывоза из страны отходов и лома драгоценных металлов, следует из проекта... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:27

2024-04-12T14:27

2024-04-12T14:27

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает продлить еще на полгода - до 31 октября - запрет вывоза из страны отходов и лома драгоценных металлов, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов. "Установить с 1 мая 2024 года по 31 октября 2024 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл", - говорится в сообщении. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов уже действует, его срок истекает 30 апреля текущего года.

https://ria.ru/20231031/zapret-1906546586.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)