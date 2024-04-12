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Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов - РИА Новости, 12.04.2024
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14:27 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/minpromtorg-1939617886.html
Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов
Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов - РИА Новости, 12.04.2024
Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов
Минпромторг РФ предлагает продлить еще на полгода - до 31 октября - запрет вывоза из страны отходов и лома драгоценных металлов, следует из проекта... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:27
2024-04-12T14:27
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает продлить еще на полгода - до 31 октября - запрет вывоза из страны отходов и лома драгоценных металлов, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов. "Установить с 1 мая 2024 года по 31 октября 2024 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл", - говорится в сообщении. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов уже действует, его срок истекает 30 апреля текущего года.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов

Минпромторг предложил продлить запрет вывоза лома и отходов драгоценных металлов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах
Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает продлить еще на полгода - до 31 октября - запрет вывоза из страны отходов и лома драгоценных металлов, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
"Установить с 1 мая 2024 года по 31 октября 2024 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл", - говорится в сообщении.
Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов уже действует, его срок истекает 30 апреля текущего года.
Отходы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Правительство с 1 ноября вводит временный запрет на вывоз отходов
31 октября 2023, 21:34
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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