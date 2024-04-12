Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России за неделю отразили три атаки на Южнодонецком направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр" в зоне спецоперации
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на южно-донецком направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 840 военнослужащих, два танка, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.
"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Никольское и Новодонецкое отражены три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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