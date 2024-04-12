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Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.04.2024
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15:37 12.04.2024 (обновлено: 15:46 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/minoborony-1939644117.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские подразделения за неделю на южно-донецком направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 840 военнослужащих,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:37
2024-04-12T15:46
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на южно-донецком направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 840 военнослужащих, два танка, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Никольское и Новодонецкое отражены три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, россия, угледар
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Россия, Угледар
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России за неделю отразили три атаки на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр" в зоне спецоперации
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на южно-донецком направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 840 военнослужащих, два танка, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.
"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Никольское и Новодонецкое отражены три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАРоссияУгледар
 
 
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