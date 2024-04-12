https://ria.ru/20240412/minoborony-1939644117.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.04.2024

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские подразделения за неделю на южно-донецком направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 840 военнослужащих,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:37

2024-04-12T15:37

2024-04-12T15:46

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на южно-донецком направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 840 военнослужащих, два танка, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Никольское и Новодонецкое отражены три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, россия, угледар