Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за неделю отразили 23 контратаки украинских военных
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили 23 атаки ВСУ, потери Украины составили более 3 тысяч военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное ДНР.
"Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.