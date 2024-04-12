https://ria.ru/20240412/minoborony-1939643586.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 12.04.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили 23 атаки ВСУ, потери Украины составили более 3 тысяч военнослужащих... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:34

2024-04-12T15:34

2024-04-12T15:46

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

клещеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили 23 атаки ВСУ, потери Украины составили более 3 тысяч военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное ДНР."Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, украина, клещеевка, вооруженные силы украины