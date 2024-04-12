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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 12.04.2024
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15:34 12.04.2024 (обновлено: 15:46 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/minoborony-1939643586.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 12.04.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили 23 атаки ВСУ, потери Украины составили более 3 тысяч военнослужащих... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:34
2024-04-12T15:46
специальная военная операция на украине
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безопасность
украина
клещеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили 23 атаки ВСУ, потери Украины составили более 3 тысяч военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное ДНР."Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html
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россия, безопасность, украина, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за неделю отразили 23 контратаки украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили 23 атаки ВСУ, потери Украины составили более 3 тысяч военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным ведомства, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное ДНР.
"Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаКлещеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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