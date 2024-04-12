https://ria.ru/20240412/minoborony-1939643436.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за неделю на Авдеевском направлении более 2100 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:34

2024-04-12T15:34

2024-04-12T16:01

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на Авдеевском направлении более 2100 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр", ведя активные действия, продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2130 военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и четыре гаубицы М777 производства США", - сказали в министерстве.

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