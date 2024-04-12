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Под Авдеевкой с начала месяца уничтожили более десяти "Лелек" и "Фурий" ВСУ
Под Авдеевкой с начала месяца уничтожили более десяти "Лелек" и "Фурий" ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024
Под Авдеевкой с начала месяца уничтожили более десяти "Лелек" и "Фурий" ВСУ
Более 10 беспилотников ВСУ, таких как "Лелека" и "Фурия", уничтожили зенитчики ЦВО с начала месяца, прикрывая огневые позиции артиллерии ВС РФ на авдеевском... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T05:04
2024-04-12T05:04
2024-04-12T05:04
россия
вооруженные силы украины
центральный военный округ
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Более 10 беспилотников ВСУ, таких как "Лелека" и "Фурия", уничтожили зенитчики ЦВО с начала месяца, прикрывая огневые позиции артиллерии ВС РФ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "С начала месяца зенитчики уничтожили более 10 беспилотников ВСУ, таких как "Лелека" и "Фурия". Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил вражеские беспилотные летательные аппараты ВСУ, обеспечив прикрытие огневых позиции нашей артиллерии на авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ
Россия, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Специальная военная операция на Украине
Под Авдеевкой с начала месяца уничтожили более десяти "Лелек" и "Фурий" ВСУ
ВС России с начала месяца сбили под Авдеевкой более десяти "Лелек" и "Фурий" ВСУ