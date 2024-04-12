https://ria.ru/20240412/minoborony-1939493944.html

Под Авдеевкой с начала месяца уничтожили более десяти "Лелек" и "Фурий" ВСУ

Под Авдеевкой с начала месяца уничтожили более десяти "Лелек" и "Фурий" ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024

Под Авдеевкой с начала месяца уничтожили более десяти "Лелек" и "Фурий" ВСУ

Более 10 беспилотников ВСУ, таких как "Лелека" и "Фурия", уничтожили зенитчики ЦВО с начала месяца, прикрывая огневые позиции артиллерии ВС РФ на авдеевском... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T05:04

2024-04-12T05:04

2024-04-12T05:04

россия

вооруженные силы украины

центральный военный округ

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Более 10 беспилотников ВСУ, таких как "Лелека" и "Фурия", уничтожили зенитчики ЦВО с начала месяца, прикрывая огневые позиции артиллерии ВС РФ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "С начала месяца зенитчики уничтожили более 10 беспилотников ВСУ, таких как "Лелека" и "Фурия". Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил вражеские беспилотные летательные аппараты ВСУ, обеспечив прикрытие огневых позиции нашей артиллерии на авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927370633.html

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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ