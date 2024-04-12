https://ria.ru/20240412/mid-1939546111.html

Посол Словении прибыла в МИД России

Посол Словении прибыла в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024

Посол Словении прибыла в МИД России

Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Курет прибыла в министерство, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:01

2024-04-12T11:01

2024-04-12T11:04

словения

россия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Курет прибыла в министерство, передаёт корреспондент РИА Новости.Курет была вызвана в МИД РФ в 11:00 в пятницу, в это время она и прибыла на Смоленскую площадь. На вопросы журналистов отвечать отказалась.

https://ria.ru/20220722/sloveniya-1804378125.html

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словения, россия