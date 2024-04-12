Рейтинг@Mail.ru
Посол Словении прибыла в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 12.04.2024 (обновлено: 11:04 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/mid-1939546111.html
Посол Словении прибыла в МИД России
Посол Словении прибыла в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024
Посол Словении прибыла в МИД России
Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Курет прибыла в министерство, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:01
2024-04-12T11:04
словения
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933001410_0:184:3071:1912_1920x0_80_0_0_743a98c2d59c609ea38894354bf89ad4.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Курет прибыла в министерство, передаёт корреспондент РИА Новости.Курет была вызвана в МИД РФ в 11:00 в пятницу, в это время она и прибыла на Смоленскую площадь. На вопросы журналистов отвечать отказалась.
https://ria.ru/20220722/sloveniya-1804378125.html
словения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933001410_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_d0b178abcfb6822361994603ba24a0ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словения, россия
Словения, Россия
Посол Словении прибыла в МИД России

Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Курет прибыла в министерство

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Курет прибыла в министерство, передаёт корреспондент РИА Новости.
Курет была вызвана в МИД РФ в 11:00 в пятницу, в это время она и прибыла на Смоленскую площадь. На вопросы журналистов отвечать отказалась.
Шкофья-Лока, Словения - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран
22 июля 2022, 19:18
 
СловенияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала