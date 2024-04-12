В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком
Medyatava: в ТЦ в Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком
© Фото : соцсетиПоследствия нападения на кафе Starbucks в турецкой провинции Кахраманмараш
© Фото : соцсети
Последствия нападения на кафе Starbucks в турецкой провинции Кахраманмараш
АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Нападение на кофейню Starbucks произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщил портал Medyatava.
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"На кофейню Starbucks в торговом центре в Кахраманмараше было совершено нападение. Нападение с применением дробовика вызвало сильный страх и панику", - передал портал.
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Сообщается, что в результате нападения пострадал один человек.
Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, точнее, с началом военного конфликта в секторе Газа. Бойкотировать израильскую продукцию и компании, поддерживающие (по мнению турок) "израильскую оккупацию Газы" призывают по всей Турции, но они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле.
Турецкий сегмент социальных сетей был ранее шокирован увольнением ведущей новостей из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks.
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