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В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком - РИА Новости, 12.04.2024
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20:14 12.04.2024 (обновлено: 20:18 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/medyatava-1939707430.html
В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком
В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком - РИА Новости, 12.04.2024
В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком
Нападение на кофейню Starbucks произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщил портал Medyatava. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:14
2024-04-12T20:18
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кахраманмараш
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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Нападение на кофейню Starbucks произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщил портал Medyatava. "На кофейню Starbucks в торговом центре в Кахраманмараше было совершено нападение. Нападение с применением дробовика вызвало сильный страх и панику", - передал портал. Сообщается, что в результате нападения пострадал один человек. Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, точнее, с началом военного конфликта в секторе Газа. Бойкотировать израильскую продукцию и компании, поддерживающие (по мнению турок) "израильскую оккупацию Газы" призывают по всей Турции, но они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле. Турецкий сегмент социальных сетей был ранее шокирован увольнением ведущей новостей из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks.
https://ria.ru/20240410/napadenie-1939216988.html
https://ria.ru/20240410/strelba-1939222102.html
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в мире, турция, кахраманмараш, стамбул
В мире, Турция, Кахраманмараш, Стамбул
В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком

Medyatava: в ТЦ в Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком

© Фото : соцсетиПоследствия нападения на кафе Starbucks в турецкой провинции Кахраманмараш
Последствия нападения на кафе Starbucks в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : соцсети
Последствия нападения на кафе Starbucks в турецкой провинции Кахраманмараш
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Нападение на кофейню Starbucks произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщил портал Medyatava.
«
"На кофейню Starbucks в торговом центре в Кахраманмараше было совершено нападение. Нападение с применением дробовика вызвало сильный страх и панику", - передал портал.
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Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, точнее, с началом военного конфликта в секторе Газа. Бойкотировать израильскую продукцию и компании, поддерживающие (по мнению турок) "израильскую оккупацию Газы" призывают по всей Турции, но они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле.
Турецкий сегмент социальных сетей был ранее шокирован увольнением ведущей новостей из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks.
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