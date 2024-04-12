https://ria.ru/20240412/medyatava-1939707430.html

В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком

В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком - РИА Новости, 12.04.2024

В Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком

Нападение на кофейню Starbucks произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщил портал Medyatava. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T20:14

2024-04-12T20:14

2024-04-12T20:18

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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Нападение на кофейню Starbucks произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, сообщил портал Medyatava. "На кофейню Starbucks в торговом центре в Кахраманмараше было совершено нападение. Нападение с применением дробовика вызвало сильный страх и панику", - передал портал. Сообщается, что в результате нападения пострадал один человек. Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, точнее, с началом военного конфликта в секторе Газа. Бойкотировать израильскую продукцию и компании, поддерживающие (по мнению турок) "израильскую оккупацию Газы" призывают по всей Турции, но они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле. Турецкий сегмент социальных сетей был ранее шокирован увольнением ведущей новостей из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks.

https://ria.ru/20240410/napadenie-1939216988.html

https://ria.ru/20240410/strelba-1939222102.html

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в мире, турция, кахраманмараш, стамбул