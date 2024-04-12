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В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024
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10:44 12.04.2024 (обновлено: 10:49 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/mchs-1939542015.html
В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА
В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024
В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронеже, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:44
2024-04-12T10:49
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронеже, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ранее в 9.02 региональное ведомство сообщало об опасности атаки беспилотников."РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
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воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Воронеже объявили отбой опасности атаки беспилотников

© iStock.com / DedMityayВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / DedMityay
Вид на Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронеже, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
Ранее в 9.02 региональное ведомство сообщало об опасности атаки беспилотников.
"РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
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ВоронежМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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