https://ria.ru/20240412/mchs-1939542015.html
В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА
В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024
В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронеже, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:44
2024-04-12T10:44
2024-04-12T10:49
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронеже, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ранее в 9.02 региональное ведомство сообщало об опасности атаки беспилотников."РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240411/pvo-1939420084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Воронеже объявили отбой опасности атаки беспилотников