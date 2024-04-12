https://ria.ru/20240412/mchs-1939542015.html

В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА

В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024

В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронеже, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:44

2024-04-12T10:44

2024-04-12T10:49

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронеже, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ранее в 9.02 региональное ведомство сообщало об опасности атаки беспилотников."РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240411/pvo-1939420084.html

воронеж

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия