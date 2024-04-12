https://ria.ru/20240412/magate-1939477939.html
Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.04.2024
Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов положительно оценил внеочередную сессию Совета управляющих Международного агентства по... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:12
2024-04-12T00:12
2024-04-12T00:12
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов положительно оценил внеочередную сессию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, которая прошла в четверг, так как на заседании "удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте". Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене. "Я, в целом, удовлетворен прошедшим заседанием. Мы хотели привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на Запорожской АЭС, хотели, чтобы члены Совета имели возможность призвать к немедленному прекращению подобных акций, чтобы они поддержали позицию генерального директора в этом плане. Это и произошло", - сказал Ульянов журналистам по итогам прошедшего заседания. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html
https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477549.html
https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html
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в мире, россия, вена, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Днепр (город), Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Постпред Ульянов положительно оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по ЗАЭС