https://ria.ru/20240412/magate-1939477939.html

Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.04.2024

Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов положительно оценил внеочередную сессию Совета управляющих Международного агентства по... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:12

2024-04-12T00:12

2024-04-12T00:12

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов положительно оценил внеочередную сессию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, которая прошла в четверг, так как на заседании "удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте". Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене. "Я, в целом, удовлетворен прошедшим заседанием. Мы хотели привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на Запорожской АЭС, хотели, чтобы члены Совета имели возможность призвать к немедленному прекращению подобных акций, чтобы они поддержали позицию генерального директора в этом плане. Это и произошло", - сказал Ульянов журналистам по итогам прошедшего заседания. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html

https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477549.html

https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html

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в мире, россия, вена, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины