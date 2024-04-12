Рейтинг@Mail.ru
Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/magate-1939477939.html
Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.04.2024
Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов положительно оценил внеочередную сессию Совета управляющих Международного агентства по... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:12
2024-04-12T00:12
в мире
россия
вена
днепр (город)
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
владимир путин
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов положительно оценил внеочередную сессию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, которая прошла в четверг, так как на заседании "удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте". Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене. "Я, в целом, удовлетворен прошедшим заседанием. Мы хотели привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на Запорожской АЭС, хотели, чтобы члены Совета имели возможность призвать к немедленному прекращению подобных акций, чтобы они поддержали позицию генерального директора в этом плане. Это и произошло", - сказал Ульянов журналистам по итогам прошедшего заседания. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html
https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477549.html
https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html
россия
вена
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вена, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Днепр (город), Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Ульянов оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Постпред Ульянов положительно оценил внеочередную сессию МАГАТЭ по ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов положительно оценил внеочередную сессию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, которая прошла в четверг, так как на заседании "удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте".
Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС
3 февраля, 16:04
"Я, в целом, удовлетворен прошедшим заседанием. Мы хотели привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на Запорожской АЭС, хотели, чтобы члены Совета имели возможность призвать к немедленному прекращению подобных акций, чтобы они поддержали позицию генерального директора в этом плане. Это и произошло", - сказал Ульянов журналистам по итогам прошедшего заседания.
Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной
00:06
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
МАГАТЭ стала адекватнее освещать ситуацию на ЗАЭС, заявил Ульянов
28 октября 2023, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаДнепр (город)Михаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиВладимир ПутинЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала