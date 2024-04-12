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Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы
Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы - РИА Новости, 12.04.2024
Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советского космонавта Юрия Гагарина, который первым в мире совершил полет в космос, во всем мире помнят как... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:12
2024-04-12T21:12
2024-04-12T21:12
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советского космонавта Юрия Гагарина, который первым в мире совершил полет в космос, во всем мире помнят как героя. "Шестьдесят три года назад СССР удивил мир, став первой страной, отправившей человека в космос... Юрий Гагарин, летчик и космонавт, совершил исторический полет по орбите Земли, за что его помнят во всем мире как героя", - написал Мадуро в социальной сети X. Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос на космическом корабле "Восток". Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.
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космос - риа наука, венесуэла, ссср, земля, юрий гагарин (космонавт), николас мадуро
Космос - РИА Наука, Венесуэла, СССР, Земля, Юрий Гагарин (космонавт), Николас Мадуро
Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы
Президент Венесуэлы Мадуро: Юрия Гагарина во всем мире помнят как героя