https://ria.ru/20240412/maduro-1939715979.html

Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы

Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы - РИА Новости, 12.04.2024

Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советского космонавта Юрия Гагарина, который первым в мире совершил полет в космос, во всем мире помнят как... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:12

2024-04-12T21:12

2024-04-12T21:12

космос - риа наука

венесуэла

ссср

земля

юрий гагарин (космонавт)

николас мадуро

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советского космонавта Юрия Гагарина, который первым в мире совершил полет в космос, во всем мире помнят как героя. "Шестьдесят три года назад СССР удивил мир, став первой страной, отправившей человека в космос... Юрий Гагарин, летчик и космонавт, совершил исторический полет по орбите Земли, за что его помнят во всем мире как героя", - написал Мадуро в социальной сети X. Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос на космическом корабле "Восток". Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html

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космос - риа наука, венесуэла, ссср, земля, юрий гагарин (космонавт), николас мадуро