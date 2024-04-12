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Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы - РИА Новости, 12.04.2024
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21:12 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/maduro-1939715979.html
Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы
Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы - РИА Новости, 12.04.2024
Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советского космонавта Юрия Гагарина, который первым в мире совершил полет в космос, во всем мире помнят как... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:12
2024-04-12T21:12
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советского космонавта Юрия Гагарина, который первым в мире совершил полет в космос, во всем мире помнят как героя. "Шестьдесят три года назад СССР удивил мир, став первой страной, отправившей человека в космос... Юрий Гагарин, летчик и космонавт, совершил исторический полет по орбите Земли, за что его помнят во всем мире как героя", - написал Мадуро в социальной сети X. Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос на космическом корабле "Восток". Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.
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космос - риа наука, венесуэла, ссср, земля, юрий гагарин (космонавт), николас мадуро
Космос - РИА Наука, Венесуэла, СССР, Земля, Юрий Гагарин (космонавт), Николас Мадуро
Гагарина во всем мире помнят как героя, заявил президент Венесуэлы

Президент Венесуэлы Мадуро: Юрия Гагарина во всем мире помнят как героя

© РИА Новости / Алексей Свердлов | Перейти в медиабанкПоследние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева (справа) Юрию Гагарину перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года
Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева (справа) Юрию Гагарину перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Свердлов
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Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева (справа) Юрию Гагарину перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советского космонавта Юрия Гагарина, который первым в мире совершил полет в космос, во всем мире помнят как героя.
«
"Шестьдесят три года назад СССР удивил мир, став первой страной, отправившей человека в космос... Юрий Гагарин, летчик и космонавт, совершил исторический полет по орбите Земли, за что его помнят во всем мире как героя", - написал Мадуро в социальной сети X.
Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос на космическом корабле "Восток". Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.
Летчики-космонавты, герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, 1963 год - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Девять жизней Гагарина. Малоизвестные факты о первом космонавте
9 марта, 08:00
 
Космос - РИА НаукаВенесуэлаСССРЗемляЮрий Гагарин (космонавт)Николас Мадуро
 
 
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