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Ни Москва, ни Минск не хотят, чтобы страдали украинцы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2024
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14:59 12.04.2024 (обновлено: 15:16 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939636055.html
Ни Москва, ни Минск не хотят, чтобы страдали украинцы, заявил Лукашенко
Ни Москва, ни Минск не хотят, чтобы страдали украинцы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2024
Ни Москва, ни Минск не хотят, чтобы страдали украинцы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни российский лидер Владимир Путин не хотят, чтобы страдал братский украинский народ. Его слова... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:59
2024-04-12T15:16
в мире
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минск
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни российский лидер Владимир Путин не хотят, чтобы страдал братский украинский народ. Его слова приводит госагентство Белта."Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь - мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся... Но я прямо говорю: ни я, ни Путин - мы вчера тоже эту проблему обсуждали - не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!" - заявил Лукашенко.СМИ спросили президента Белоруссии также, как он оценивает вероятность вступления Белоруссии в украинский конфликт. "А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости", - отметил Лукашенко.
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в мире, москва, минск, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин
В мире, Москва, Минск, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин
Ни Москва, ни Минск не хотят, чтобы страдали украинцы, заявил Лукашенко

Лукашенко: ни Москва, ни Минск не хотят, чтобы страдал братский украинский народ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни российский лидер Владимир Путин не хотят, чтобы страдал братский украинский народ. Его слова приводит госагентство Белта.
"Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь - мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся... Но я прямо говорю: ни я, ни Путин - мы вчера тоже эту проблему обсуждали - не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!" - заявил Лукашенко.
СМИ спросили президента Белоруссии также, как он оценивает вероятность вступления Белоруссии в украинский конфликт. "А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости", - отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Лукашенко высказался о возможной войне Белоруссии и Украины
Вчера, 14:22
 
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