https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939636055.html

Ни Москва, ни Минск не хотят, чтобы страдали украинцы, заявил Лукашенко

Ни Москва, ни Минск не хотят, чтобы страдали украинцы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2024

Ни Москва, ни Минск не хотят, чтобы страдали украинцы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни российский лидер Владимир Путин не хотят, чтобы страдал братский украинский народ. Его слова... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:59

2024-04-12T14:59

2024-04-12T15:16

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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни российский лидер Владимир Путин не хотят, чтобы страдал братский украинский народ. Его слова приводит госагентство Белта."Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь - мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся... Но я прямо говорю: ни я, ни Путин - мы вчера тоже эту проблему обсуждали - не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!" - заявил Лукашенко.СМИ спросили президента Белоруссии также, как он оценивает вероятность вступления Белоруссии в украинский конфликт. "А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20240412/voyna-1939616968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, минск, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин