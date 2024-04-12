https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939623801.html

Лукашенко рассказал о встрече с членами Совбеза России

Лукашенко рассказал о встрече с членами Совбеза России - РИА Новости, 12.04.2024

Лукашенко рассказал о встрече с членами Совбеза России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что накануне по приглашению президента России Владимира Путина встретился с членами Совета безопасности России, РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:37

2024-04-12T14:37

2024-04-12T14:37

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что накануне по приглашению президента России Владимира Путина встретился с членами Совета безопасности России, сообщает в пятницу Sputnik Беларусь в телеграм-канале. "Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что накануне по приглашению президента РФ Владимира Путина встретился с членами совета безопасности", - сообщает Sputnik Беларусь.Лукашенко отметил, что обсудил различные вопросы с отдельными членами Совбеза РФ.

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин