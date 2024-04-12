Лукашенко рассказал о встрече с членами Совбеза России
Лукашенко сообщил, что по приглашению Путина встретился с членами Совбеза России
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами 21-й экспедиции на МКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами 21-й экспедиции на МКС
МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что накануне по приглашению президента России Владимира Путина встретился с членами Совета безопасности России, сообщает в пятницу Sputnik Беларусь в телеграм-канале.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что накануне по приглашению президента РФ Владимира Путина встретился с членами совета безопасности", - сообщает Sputnik Беларусь.
Лукашенко отметил, что обсудил различные вопросы с отдельными членами Совбеза РФ.