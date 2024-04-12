https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617380.html

Лукашенко призвал украинцев и Запад договориться

Лукашенко призвал украинцев и Запад договориться - РИА Новости, 12.04.2024

Лукашенко призвал украинцев и Запад договориться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:25

2024-04-12T14:25

2024-04-12T14:25

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться, передает Sputnik Беларусь. "Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться", - передает агентство слова белорусского лидера.

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939616471.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко