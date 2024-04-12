https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617380.html
Лукашенко призвал украинцев и Запад договориться
Лукашенко призвал украинцев и Запад договориться - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко призвал украинцев и Запад договориться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:25
2024-04-12T14:25
2024-04-12T14:25
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться, передает Sputnik Беларусь. "Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться", - передает агентство слова белорусского лидера.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939616471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал украинцев и Запад договориться
Лукашенко заявил, что сегодня настал момент для украинцев и Запада договориться