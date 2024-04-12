https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939616343.html

Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине - РИА Новости, 12.04.2024

Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:19

2024-04-12T14:19

2024-04-12T15:20

в мире

белоруссия

украина

нато

александр лукашенко

павел зарубин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине."Это они хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - сказал журналистам Лукашенко. Видеозапись общения с СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939619535.html

белоруссия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, нато, александр лукашенко, павел зарубин