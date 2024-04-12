https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939616343.html
Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:19
2024-04-12T14:19
2024-04-12T15:20
в мире
белоруссия
украина
нато
александр лукашенко
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине."Это они хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - сказал журналистам Лукашенко. Видеозапись общения с СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939619535.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, нато, александр лукашенко, павел зарубин
В мире, Белоруссия, Украина, НАТО, Александр Лукашенко, Павел Зарубин
Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Лукашенко: НАТО делает все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт на Украине